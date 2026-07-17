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FIFA entregará anillos de campeón por primera vez al ganador del Mundial
La colección estará compuesta por apenas 2.026 anillos, una cifra elegida como homenaje al año en el que se celebra el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
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cesarmuñoz
Anillo-Mundial-2026. Foto: Tomada de X @Ataque Futbolero y El Universal.
Colprensa
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Viernes, 17 de Julio de 2026

La selección que conquiste la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibirá un reconocimiento inédito en la historia del torneo. Además del trofeo y las tradicionales medallas de oro, los integrantes del equipo campeón serán premiados con anillos conmemorativos, siguiendo una costumbre muy popular en deportes estadounidenses como la NBA y la NFL.

La FIFA confirmó la novedad antes de la final que disputarán España y Argentina este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Será la primera vez que una competición organizada por el máximo organismo del fútbol mundial incorpore este tipo de joya como parte de los reconocimientos oficiales para los ganadores.

La colección estará compuesta por apenas 2.026 anillos, una cifra elegida como homenaje al año en el que se celebra el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Todas las piezas serán numeradas individualmente, por lo que estarán destinadas a convertirse en objetos exclusivos para jugadores y coleccionistas.

De esa edición limitada, 30 anillos quedarán reservados para los integrantes de la selección campeona. Los otros 1.996 serán comercializados en diferentes países como productos oficiales bajo licencia de la FIFA, lo que permitirá que algunos aficionados puedan adquirir una réplica del reconocimiento entregado a los nuevos monarcas del fútbol.

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El diseño tendrá en uno de sus costados la imagen del trofeo de la Copa Mundial, mientras que el lado opuesto será personalizado con elementos relacionados con la identidad de la selección vencedora. Cada pieza contará también con un certificado de autenticidad y será elaborada con las medidas específicas de su propietario.

Durante la celebración posterior a la final, el capitán y el director técnico del equipo ganador recibirán anillos provisionales. Posteriormente se fabricarán las 30 piezas definitivas, ajustadas a la medida de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico que sean seleccionados para recibirlas oficialmente.

Estilo norteamericano

Con esta decisión, la FIFA incorpora al Mundial una tradición característica del deporte norteamericano, donde los anillos simbolizan la conquista de campeonatos en ligas como la NBA, la NFL y las Grandes Ligas. El organismo todavía no ha informado el precio ni la fecha exacta en la que las 1.996 unidades destinadas al público saldrán a la venta.

Tomado de El Universal.

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