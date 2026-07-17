FIFA entregará anillos de campeón por primera vez al ganador del Mundial

La selección que conquiste la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibirá un reconocimiento inédito en la historia del torneo. Además del trofeo y las tradicionales medallas de oro, los integrantes del equipo campeón serán premiados con anillos conmemorativos, siguiendo una costumbre muy popular en deportes estadounidenses como la NBA y la NFL.

La FIFA confirmó la novedad antes de la final que disputarán España y Argentina este domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Será la primera vez que una competición organizada por el máximo organismo del fútbol mundial incorpore este tipo de joya como parte de los reconocimientos oficiales para los ganadores.

La colección estará compuesta por apenas 2.026 anillos, una cifra elegida como homenaje al año en el que se celebra el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Todas las piezas serán numeradas individualmente, por lo que estarán destinadas a convertirse en objetos exclusivos para jugadores y coleccionistas.

De esa edición limitada, 30 anillos quedarán reservados para los integrantes de la selección campeona. Los otros 1.996 serán comercializados en diferentes países como productos oficiales bajo licencia de la FIFA, lo que permitirá que algunos aficionados puedan adquirir una réplica del reconocimiento entregado a los nuevos monarcas del fútbol.

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