¿Quién es Nicolás Gallo? El árbitro colombiano que estará en la final del Mundial

Nicolás Gallo Barragán es un árbitro colombiano de 39 años, quien tiene escarapela FIFA desde 2018 y debutó en Colombia como árbitro central en 2011 en un duelo de la Liga del segundo semestre.

Nacido en Ibagué, pero registrado en el colegio de árbitros de Caldas, el juez ajusta 15 años como silbato en el país, se decantó en los últimos años por la nuevas tecnologías y por ello, se ha consagrado como árbitro VAR y AVAR en los torneos del fútbol colombiano y las diferentes competencias en las que ha sido designado.

De acuerdo con los registros que lleva la Fifa, Gallo ha estado en 13 partidos del Mundial de Norteamérica en su función de VAR y AVAR, como analista de video, función que inició desde el juego inaugural de la cita de Norteamérica entre México y Sudáfrica en la que ofició como VAR.

Gallo hace parte del cuerpo arbitral que integra el esloveno Slavko Vinčić, designado por Fifa como juez central y tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo entre Argentina y España que se disputará este domingo, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia.

Su vivencia en el Mundial de Norteamérica es la segunda en la máxima cita del fútbol mundial, ya que estuvo también en la edición de Catar 2022.

En el fútbol colombiano, durante su desempeño como árbitro de campo, estuvo en 4 finales de la Liga y 2 de la Superliga, luego la Comisión Nacional le retiró su escarapela como central y desde entonces se dedicó a la justicia desde el VAR y AVAR.

Entre los torneos en los que ha actuado como VAR y AVAR están competencias como Juegos Olímpicos y Mundial de Clubes de la Fifa.

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