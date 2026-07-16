Selección Argentina se expone a sanción por exhibir mensaje sobre las Malvinas

La clasificación de Argentina a la final del Mundial de 2026 quedó rodeada por una nueva controversia. Durante los festejos por la victoria 2-1 frente a Inglaterra, varios futbolistas de la Albiceleste exhibieron sobre el terreno de juego una pancarta con la frase: “Las Malvinas son argentinas”.

El cartel apareció después del encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y, según reportes de medios británicos, habría sido lanzado desde una de las tribunas.

Giovani Lo Celso fue visto ingresando al campo con la pancarta, que posteriormente fue sostenida por varios integrantes del plantel mientras celebraban junto con los aficionados.

La escena generó fuertes reacciones por tratarse de un mensaje relacionado con la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas, conocidas por los británicos como Falkland Islands.

El episodio adquirió todavía mayor dimensión porque ocurrió tras una semifinal contra Inglaterra y dentro de un escenario oficial de la Copa del Mundo.

La FIFA no había anunciado hasta las primeras horas de este jueves la apertura formal de un procedimiento disciplinario.

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Sin embargo, el organismo podría estudiar las imágenes y el informe de los oficiales del encuentro para establecer si la conducta de los jugadores constituye la exhibición de un mensaje político o una acción provocadora.

Las reglas del fútbol establecen que los jugadores y los equipos pueden ser sancionados por exhibir lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal.

También consideran inadmisibles los mensajes que puedan interpretarse como provocadores, ofensivos o incendiarios, especialmente cuando están relacionados con un acto o conflicto político específico.

Antecedentes directos

Existe, además, un antecedente directo. En 2014, la FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 30.000 francos suizos después de que varios jugadores posaran detrás de una pancarta con la misma frase antes de un amistoso contra Eslovenia.

Por ello, aunque todavía no existe una decisión oficial sobre el episodio de Atlanta, la posibilidad de una multa contra la AFA es alta; una sanción deportiva que afecte la final frente a España parece, por ahora, menos probable.

Tomado de El Universal.

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