De cargarlo cuando era un bebé a enfrentarlo en la final del Mundial

Un patito de goma blanco flotaba en una tina de plástico azul. Un tímido futbolista de veinte años, con cabello largo y mirada esquiva, sostiene con torpeza a un recién nacido de cinco meses. Un encuentro de hace años que volvió a recordarse gracias al fútbol.

Es diciembre de 2007 en el Camp Nou. Nadie en ese vestuario imagina que el joven se llama Lionel Messi y el bebé, Lamine Yamal. Tampoco que, casi dos décadas después, ambos se verán las caras liderando a sus selecciones en la gran final del Mundial 2026.

La increíble escena no es un montaje de inteligencia artificial; ocurrió de verdad. Las fotos, realizadas para una campaña, retrataron a las dos figuras —en épocas distintas— del Barcelona de España y de las selecciones que lucharán por el título en Norteamérica.

La timidez de Messi junto a la inocencia de un bebé Lamine Yamal: el secreto guardado para evitar comparaciones

Las fotografías, tomadas por el reportero gráfico Joan Monfort, se volvieron a viralizar en redes sociales bajo el bautizo de “el baño de los dioses”. El origen de la escena se remonta a una sesión para un calendario benéfico vinculado a Unicef, el Diario Sport y la Fundación FC Barcelona.

Los padres de Yamal participaron en un sorteo que permitía a familias del barrio de Rocafonda fotografiarse con jugadores del club catalán. Por puro azar, al pequeño Lamine le tocó posar junto a la joven promesa argentina.

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Monfort recordó que capturar la imagen no fue sencillo al principio debido a la timidez extrema del futbolista. “Tomar al niño no era su especialidad, pero lo hizo muy bien”, relató el fotógrafo. El ambiente tenso del vestuario se rompió gracias a un patito de goma que relajó la escena.

“Lamine era muy simpático. Se ganó a Messi en dos sonrisas”, detalló Monfort a la agencia EFE, agregando que “no hay dinero que pague una foto como esa”. La imagen permaneció en el olvido hasta que Mounir Nasraoui, padre de Yamal, la compartió en sus redes sociales.

El propio delantero español reconoció en una entrevista con Jijantes su sorpresa: “Ni yo mismo era consciente en ese momento de que estaba con Messi”. La familia prefirió mantener la foto oculta durante su irrupción en el fútbol profesional.

El camino al trono del Mundial de Norteamérica 2026

La mística de aquella imagen cobrará su máxima dimensión este año. España y Argentina se enfrentan en la final de la Copa del Mundo de la Fifa en Norteamérica 2026. La selección de España, liderada por un Yamal consolidado en la élite, llega de forma invicta tras desplegar un juego dinámico y superar a rivales de gran peso en Europa.

Por su parte, la selección de Argentina, capitaneada por un veterano Messi, alcanza esta instancia con un rendimiento de menor a mayor, sosteniendo un bloque sólido y la jerarquía de su líder histórico, listos para un duelo que cierra de forma perfecta el círculo iniciado en aquella bañera de 2007.

La final que disputarán estas dos selecciones con sus respectivos referentes será el próximo domingo 19 de julio a las 2:00 p.m., hora de Colombia, en el MetLife Stadium (denominado Estadio Nueva York Nueva Jersey durante el torneo), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Tomado de El Colombiano.

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