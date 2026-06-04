Japón le apostará a su velocidad, para derrotar a Túnez

Las selecciones de Túnez y Japón se enfrentan este sábado, madrugada del domingo en España (2:00 p.m.), en la segunda jornada del Grupo F del Mundial, duelo en el que el sólido equipo nipón busca un triunfo que lo acerque a los cruces ante un combinado africano que estrena seleccionador tras la dura goleada en su estreno para intentar revertir una situación crítica.

El futuro en el Mundial ya se empieza a definir en una segunda jornada de la fase de grupos para muchas selecciones.

Dos de estas son Japón, que necesita un triunfo para confirmarse como clara aspirante a los cruces, y Túnez, con nuevo seleccionador, Hervé Renard, para intentar cambiar el rumbo y no sufrir la séptima eliminación consecutiva en la primera fase de una Copa del Mundo.

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La selección tunecina sufrió un fuerte revés en su primer partido encajando un abultado 5-1 ante Suecia en la mayor goleada en contra de su historia en una cita mundialista y que era el marcador más abultado del torneo hasta el 6-0 de Canadá a Catar.

Sus consecuencias fueron muy graves, ya que fue la razón para destituir al hasta entonces seleccionador, Sabri Lamouchi, algo que ya ocurrió con este mismo combinado en Francia 1998.

La campeona de África en 2004 llega con un balance reciente muy negativo, ya que sus últimos tres partidos han sido derrotas con 11 goles en contra y solo 1 a favor, por lo que cortar esa sangría atrás será una de las claves para intentar salir a flote.

El encuentro es también un choque de estilos en cierta manera. Túnez es un equipo fuerte físicamente que se encuentra cómodo en bloque bajo para intentar mitigar su fragilidad defensiva, mientras que la gran fortaleza de Japón son las rápidas transiciones, con los veloces Yukinari Sugawara y Keito Nakamura por los costados.

Con información de Madrid (Europa Press).

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