Países Bajos se juega parte de la clasificación a dieciseisavos frente a Suecia

Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado a las (12:00 m.) en la segunda jornada del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, en el Houston Stadium de Texas.

La ‘Oranje’, que empató 2-2 con Japón en la primera jornada, ocupa la tercera posición del grupo con un solo punto, mientras que Suecia lidera la clasificación tras golear 5-1 a Túnez en Monterrey.

Ambas selecciones se han enfrentado 20 veces en total, con un balance favorable a Países Bajos: nueve victorias, cuatro empates y siete derrotas. El último precedente data de octubre de 2017, una victoria holandesa por 2-0 en Ámsterdam en la clasificación para el Mundial 2018.

La situación es clara para el equipo de Ronald Koeman: una victoria permitiría a Países Bajos recuperar gran parte del control de su destino en el grupo. Suecia, dirigida por Graham Potter y galvanizada por un debut con cuatro goleadores distintos, daría un paso muy importante hacia la clasificación para dieciseisavos con otro triunfo en Houston.

Ante Japón en Dallas, la ‘Naranja Mecánica’ controló la posesión (54%) y generó diez ocasiones de gol, seis de ellas a puerta. Virgil van Dijk abrió el marcador de cabeza en el minuto 50 y Crysencio Summerville amplió la ventaja en el 64 con un disparo con efecto que tocó el poste antes de entrar.

El empate japonés en el minuto 89, a balón parado, dejó al descubierto una preocupante vulnerabilidad aérea.

Ryan Gravenberch, autor de dos asistencias, fue el mejor jugador neerlandés en la primera jornada.

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Koeman tuvo que prescindir de Xavi Simons (rotura del ligamento cruzado anterior en abril con el Tottenham) y Matthijs de Ligt (operación de espalda en mayo) antes incluso de elaborar la lista de convocados. La baja de Simons, cerebro ofensivo durante la clasificación, obligó a redistribuir la creatividad entre Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong y Cody Gakpo.

La baja de Quinten Timber por una conmoción cerebral reduce aún más las opciones en el centro del campo. La Oranje sigue siendo un equipo de calidad, pero llega a este segundo partido con grietas visibles.

En Copas del Mundo, ambas selecciones solo se han cruzado una vez: un (0-0) en la fase de grupos en Alemania 74 El de este sábado será apenas su segundo enfrentamiento en la historia del Mundial, 52 años después.

De su lado, Suecia aterriza con confianza plena tras una de las actuaciones más convincentes de la primera jornada.El conjunto de Graham Potter pasó por encima de Túnez impulsado por el doblete de Yasin Ayari y por el nivel de sus dos grandes referentes ofensivos, Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

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