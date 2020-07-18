Aumentan las muertes y contagios por ébola en República Democrática del Congo

Este sábado el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó que aumentaron a 1.587 el número de muertos a 3.605 los casos confirmados de ébola en el país. La tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 44 %, según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 30 de julio.

Asimismo indicaron que 748 pacientes se encuentran en “aislamiento u hospitalización” y 651 personas han podido recuperarse, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 75,3 %. El Gobierno indicó que cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri, Kivu y Haut-Uele, así como Tshopo.

“Las acciones de comunicación de riesgos y de compromiso comunitario se intensifican a través de visitas domiciliarias, charlas educativas, diálogos comunitarios y emisiones de radio con el fin de fortalecer la adhesión de las poblaciones a las medidas de prevención “, añadió la cartera ministerial.

El segundo brote con más contagios de la historia

En estos momentos la actual epidemia por ébola, la decimoséptima que afecta a la RDC, se convirtió en el segundo brote más contagiosos registrados en la historia, luego de superar al que también sucedió entre el 2018 y 2020, que dejó una cifra de 2.299 muertos y 3.481 casos confirmados.

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El peor brote de la historia tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016, y causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios. Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país.

Sin embargo, Uganda dio de alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

¿Cuál es el tipo de ébola propagado?

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera “alto” el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y “bajo” a escala global.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.