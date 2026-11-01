Bombardeo contra campamento del Eln en Venezuela deja al menos nueve muertos

Al menos nueve personas muertas es el saldo, por ahora, del ataque del Ejército venezolano contra un campamento de la guerrilla colombiana Eln en un sector del estado Apure.

Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, precisó a la agencia AFP que el coordinador de la organización en la jurisdicción apureña, Juan Francisco García Escalona, vio en un video nueve cadáveres dispersos entre matorrales, pero se presume que son más. Algunas versiones hablan de 19 muertos.

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Tarazona exige que se esclarezcan los hechos y se de respuesta sobre lo ocurrido en Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo.

El campamento eleno fue bombardeado el 30 de octubre y aún no hay información oficial sobre el ataque, que sería el primero de fuerzas castrenses venezolanas contra el ELN en Apure, una guerrilla que se fortaleció en el territorio nacional durante el gobierno de Nicolás Maduro.

El activista y ex preso político destacó, en un mensaje en X, que la frontera venezolana “vive bajo el asedio y el control de grupos armados irregulares ante la opacidad y el silencio oficial”, como lo ha documentado y denunciado durante años la ONG que encabeza.

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“Las comunidades fronterizas no pueden seguir siendo zona de operaciones”, emplazó.

Sigue el sobrevuelo en la zona

Juan Francisco García Escalona, coordinador de Fundaredes en Apure, dijo en declaraciones a NTN24 que la organización no gubernamental documentó desde hace 30 días el sobrevuelo de aviones K-8 en la región llanera, donde además hay operaciones del narcotráfico.

Agregó que desde el sábado ha habido presencia de helicópteros del Ejército en la zona.

También explicó que el sector donde se reportó el ataque es estratégico porque es un corredor vial que conecta con el río Orinoco y comunica con Puerto Carreño, en el departamento Vichada, Colombia.

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