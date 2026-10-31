Líder supremo de Irán lanza advertencia a EE. UU. e Israel y ordena ampliar objetivos militares

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ordenó a las Fuerzas Armadas adoptar una respuesta inmediata ante cualquier amenaza de Estados Unidos o Israel. La instrucción contempla acciones sin restricciones geográficas y se produce en medio de las versiones sobre una posible reanudación de los ataques militares contra territorio iraní.

La advertencia fue transmitida durante una reunión con los principales mandos militares del país, entre ellos el jefe del Estado Mayor, general de división Alí Abdolahi; el comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, y el jefe del Ejército, Amir Hatami, de acuerdo con información publicada en el portal oficial del líder supremo.

Durante el encuentro, Jameneí estableció que las Fuerzas Armadas no deberán limitar su respuesta ante eventuales agresiones. “Cualquier amenaza, independientemente de su nivel o naturaleza, debe recibir una respuesta inmediata, eficaz y sin límites geográficos”, manifestó el dirigente iraní.

También advirtió sobre las consecuencias de una nueva ofensiva contra la República Islámica y señaló que su país tendrá la potestad de decidir cómo y cuándo terminar un eventual enfrentamiento. “Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las Fuerzas Armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones de poner fin” al conflicto, afirmó.

¿Qué medidas militares ordenó Mojtaba Jameneí ante nuevas amenazas?

Otra de las instrucciones impartidas por el líder supremo fue revisar y ampliar el inventario de objetivos militares. La directriz busca que los recursos y activos, tanto materiales como inmateriales, de Estados Unidos e Israel puedan quedar dentro del alcance de las capacidades operativas iraníes.

Por su parte, el general Alí Abdolahi entregó un informe sobre el despliegue y la preparación de las unidades militares ubicadas en puntos estratégicos. Entre las zonas mencionadas están las costas del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz, el mar de Omán y las fronteras noroccidentales y surorientales de Irán.

El jefe del Estado Mayor también informó que el país incrementó considerablemente la fabricación de municiones y equipos destinados a labores de reconocimiento, apoyo y combate, como parte del fortalecimiento de sus capacidades militares.

La advertencia de Jameneí se produce después de los primeros 40 días de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero. Durante ese periodo, Teherán ejecutó ataques de represalia contra instalaciones y objetivos estadounidenses en países árabes de la región, además de lanzar ofensivas contra territorio israelí.

¿Por qué aumenta la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel?

En las últimas dos semanas, el máximo dirigente iraní ha intensificado sus encuentros con representantes de las principales instituciones del país. Estas reuniones coinciden con informaciones difundidas por medios estadounidenses sobre posibles planes de Washington y Tel Aviv para realizar nuevos bombardeos contra Irán después de las elecciones legislativas de medio mandato de Estados Unidos, previstas para este martes.

Entre los funcionarios recibidos por Jameneí figuran el presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf; el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei. En una conversación con este último, el dirigente reiteró que el fin de las hostilidades dependerá de que se atiendan las exigencias presentadas por Teherán.

La propuesta iraní contempla siete días de condiciones que incluyen el cese de las operaciones militares en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones estadounidenses, además de la liberación de los activos financieros congelados del país. Después de cumplir esos puntos, Irán estaría dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz y negociar con Washington sobre su programa nuclear.

Mojtaba Jameneí, de 57 años, fue elegido líder supremo el 8 de marzo, tras la muerte de su padre y antecesor, Alí Jameneí, ocurrida durante el primer día de la guerra. Desde su designación, el nuevo dirigente no ha realizado apariciones públicas ni ha difundido mensajes de audio.

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