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Trump abre las puertas de Estados Unidos a Bolsonaro tras su derrota electoral
Aunque descartó reunirse con el excandidato brasileño, el mandatario estadounidense aseguró que puede permanecer en el país todo el tiempo que desee.
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crojas
Trump abre las puertas de Estados Unidos a Bolsonaro tras su derrota electoral
Colprensa
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Domingo, 1 de Noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado este sábado que por el momento no prevé mantener un encuentro con el excandidato presidencial derrotado en Brasil, Flávio Bolsonaro, aunque ha subrayado que este es bienvenido en el país y puede permanecer en territorio estadounidense "todo el tiempo que desee".

"No tengo planes de reunirme con él, pero creo que lo trataron muy mal. Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera... Las elecciones fueron una vergüenza", ha declarado Trump ante los medios de comunicación en su residencia de Mar a Lago en el estado sureño de Florida.

Ante la polémica generada por la decisión de Flávio de marcharse de Brasil, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la Casa Blanca no participó "directamente" en la salida de Flávio y que no facilitaron su entrada en suelo estadounidense.

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Se trata así de una decisión personal del presidente Donald Trump, y no una decisión "directa" del Gobierno ni implicación en cada uno de los pasos para la fuga de Bolsonaro de Brasil.

Bolsonaro y su familia entraron en Estados Unidos el pasado miércoles, 28 de octubre, tres días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. Tiene permiso para estar un año en Estados Unidos.

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