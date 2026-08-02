¿Cuáles son las montañas más altas del mundo? Estas son las 14 que superan los 8.000 metros

La muerte del montañista nepalí Nirmal Purja durante una avalancha en el Broad Peak, Pakistán, volvió a centrar la atención sobre los denominados "ochomiles", las 14 montañas que superan los 8.000 metros de altura y que representan el mayor desafío para los alpinistas del mundo. Fue precisamente la conquista de estas cumbres la que convirtió a Purja en una leyenda del montañismo, tras completar el recorrido en un tiempo récord que quedó inmortalizado en el documental "14 Cumbres: Nada es imposible".

Las 14 montañas más altas del planeta se encuentran únicamente en las cordilleras del Himalaya y el Karakórum, distribuidas entre Nepal, China, Pakistán e India. El listado lo encabeza el Everest (8.848 metros), seguido por el K2 (8.611 metros), Kanchenjunga (8.586 metros), Lhotse (8.516 metros) y Makalu (8.485 metros). También hacen parte Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum I, Broad Peak, Gasherbrum II y Shishapangma, todas por encima de los 8.000 metros.

A lo largo de las décadas, estas montañas han sido escenario de algunos de los mayores hitos del alpinismo. El Everest fue escalado por primera vez en 1953 por Edmund Hillary y Tenzing Norgay, mientras que el K2, considerado por muchos como la montaña más difícil del mundo, fue conquistado por primera vez un año después. Cada uno de estos picos presenta desafíos distintos, desde pendientes extremadamente técnicas hasta cambios bruscos de clima y un alto riesgo de avalanchas.

Uno de los récords más destacados es precisamente el de Nirmal Purja. En 2019 logró ascender las 14 cumbres de más de 8.000 metros en apenas seis meses y seis días, rompiendoo la marca anterior, que superaba los siete años. La hazaña cambió la historia del montañismo moderno y demostró que, con una preparación física y logística excepcional, era posible completar uno de los mayores retos de este deporte en un tiempo único.

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Otro de los grandes referentes de los ochomiles es el italiano Reinhold Messner, quien en 1986 se convirtió en la primera persona en escalar las 14 cumbres sin utilizar oxígeno suplementario, un logro considerado uno de los más importantes de la historia del alpinismo. Años después, el nepalí Kami Rita Sherpa estableció otro récord al convertirse en la persona con más ascensos al Everest, consolidando una trayectoria sin precedentes en la montaña más alta del planeta.

Sin embargo, estos logros también están acompañados por un elevado nivel de riesgo. Montañas como Annapurna y K2 registran algunas de las mayores tasas históricas de mortalidad entre los ochomiles debido a la complejidad de sus rutas, el riesgo de avalanchas y las condiciones meteorológicas extremas. El Broad Peak, donde falleció Purja, también ha sido escenario de varios accidentes fatales, reflejando que incluso los montañistas más experimentados enfrentan amenazas constantes.

Además de su dificultad técnica, los ochomiles representan un laboratorio natural para estudiar los límites del cuerpo humano. A partir de los 8.000 metros comienza la denominada "zona de la muerte", donde la presión atmosférica reduce de forma drástica el oxígeno disponible y permanecer durante largos periodos puede provocar edema cerebral, edema pulmonar, hipotermia o agotamiento extremo.