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Estados Unidos expedirá pasaportes con la imagen del presidente Donald Trump
El Gobierno también planea emitir monedas con el rostro de Trump y billetes con su firma.
Authored by
cesarmuñoz
DONALD TRUMP
Colprensa
Colprensa
Domingo, 2 de Agosto de 2026

El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, reveló que el próximo sábado 8 de agosto, empezarán a expedirse pasaportes conmemorativos con la representación del presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

Este nuevo diseño que tiene como objetivo esta conmemoración, incluyen en su interior una imagen en la que Donald Trump aparece de pie, con gesto dominante, un poco inclinado hacía delante y con ambos puños apoyados sobre una mesa.

“Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti”, expresó el Departamento de Estado en redes sociales. 

Lea aquí: Donald Trump dice que EE. UU. acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

Donald Trump figura de las conmemoraciones

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan a Donald Trump en el centro de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país, algo que la oposición demócrata ha criticado por considerar que refleja una actitud megalómana.

El Gobierno también planea emitir monedas con el rostro de Trump y billetes con su firma, mientras que las celebraciones de comienzos de julio por el Día de la Independencia estuvieron marcadas por varios actos del mandatario.

Tomado de El Universal.

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