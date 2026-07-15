ICE suspendió sus controles de tráfico tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero

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¿Por qué ICE suspendió temporalmente los controles de tránsito?

La decisión se conoció un día después del operativo realizado en Biddeford, Maine, donde un colombiano de 26 años murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante un intento de detención.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes señalaron que la víctima contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social en Estados Unidos.

De acuerdo con el senador por Maine Andy King, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que el agente disparó después de que el conductor presuntamente intentara usar su vehículo como arma contra los funcionarios que participaban en el operativo.

Días antes, en Texas, también murió Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permanecía de forma irregular en Estados Unidos. Al igual que el caso ocurrido en Maine, la intervención se produjo mientras la víctima estaba dentro de un vehículo.

Tras el anuncio, el llamado “zar fronterizo” de la administración de Donald Trump, Tom Homan, aseguró que la decisión no implica un cambio en la estrategia migratoria del Gobierno.

“No es un cambio de política; es una pausa temporal”, afirmó durante una entrevista con Fox News.

Homan explicó que el objetivo es revisar los protocolos y reforzar la capacitación de los agentes para reducir riesgos durante este tipo de procedimientos. También indicó que las capturas podrán realizarse mediante otros métodos, como esperar a que la persona llegue a su destino antes de intervenir.

El funcionario estimó que la suspensión podría extenderse por un par de semanas, aunque precisó que la duración dependerá de la evaluación que realicen el Departamento de Seguridad Nacional y la dirección de ICE. La decisión se produce en medio del creciente escrutinio sobre los operativos migratorios que involucran persecuciones y detenciones de personas dentro de vehículos.

Tomado de El Universal.

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