Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió en EE.UU. en un operativo del ICE

“Se llamaba Joan Sebastián Guerrero, tenía 26 años y le dispararon en su carro frente a su hija de 3 años, según los primeros testimonios. Tenía permiso para trabajar, por eso su único ‘delito’ era ser latino, ser colombiano”.

“Hoy pausamos y reflexionamos, sin importar sus creencias o religión, les pedimos nos unamos en un minuto de silencio. Lloramos el asesinato de Joan Sebastián Guerrero, originario de Colombia de 26 años, que murió tras ser baleado injustamente por de un agente de ICE en Biddeford, Maine”.

Esos son algunos de los mensajes publicados en redes sociales por la trágica muerte del bumangués Joan Sebastián Guerrero, ocurrida en la mañana de este lunes, 13 de julio, durante un procedimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Biddeford, Estado de Maine.

De acuerdo con lo informado por la agencia de noticias EFE, “el incidente ocurrió esta mañana (lunes) en Biddeford, una ciudad del sur de Maine, según informó Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal, quien indicó que la Policía de Maine y el Departamento de Seguridad Pública investigan el suceso y que se espera la participación del FBI”.

De acuerdo con la versión entregada por las autoridades estadounidenses, el procedimiento ocurrió hacia las 7:30 de la mañana de ayer lunes, cuando Durán Guerrero se dirigía a su lugar de trabajo. Agentes federales aseguraron que el colombiano utilizó el vehículo que conducía “como un arma” contra los funcionarios durante un operativo migratorio, situación que habría motivado el uso de la fuerza letal.

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La muerte del bumangués reavivó inmediatamente la polémica sobre los procedimientos del ICE y desencadenó una ola de indignación tanto en Maine como en distintos sectores de la comunidad migrante en Estados Unidos.

“La Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC, en inglés) y la organización Presente! informaron este lunes que el hombre fallecido en un tiroteo en Maine en el que estuvo involucrado el ICE es un colombiano de 26 años con permiso de trabajo, y expresaron estar devastados e indignados por lo ocurrido”, ha informado la agencia de noticias EFE.

“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable”, indica un comunicado conjunto conocido por EFE.