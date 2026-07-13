Asesinan en Ecuador al hermano de alias Fito, cabecilla de Los Choneros

Las autoridades de Ecuador confirmaron el asesinato de David Gabriel Macías Villamar, hermano menor de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, máximo cabecilla de la organización criminal Los Choneros, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y delincuencia organizada. El crimen ocurrió durante la madrugada de este domingo en la provincia de Santa Elena.

El cuerpo de Macías Villamar fue encontrado dentro de una vivienda ubicada en el sector costero de Olón. De acuerdo con testigos, en el lugar se escucharon cerca de 20 disparos. Las primeras investigaciones indican que los responsables serían varios hombres armados que vestían prendas similares a los uniformes de la Policía.

Según las autoridades, más de una docena de hombres armados ingresó a la urbanización privada donde se encontraba la vivienda. Tras reducir al vigilante, irrumpieron en el inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. Hasta el momento no se reportan capturas por este caso, informó el diario ecuatoriano Expreso.

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El asesinato representa un nuevo golpe para el entorno familiar de alias Fito. Hace un mes, otro de sus hermanos, Ronald Javier Macías Villamar, fue capturado en Colombia durante un operativo conjunto entre las autoridades colombianas y ecuatorianas.

Aunque era el menos conocido de los hermanos de alias Fito, medios ecuatorianos señalan que David Macías también tendría un papel relevante dentro de Los Choneros, donde presuntamente ejercía como cabecilla regional en la provincia de Manabí.

Alias 'Fito' permanece detenido en Estados Unidos tras ser recapturado en junio de 2025, luego de haberse fugado de prisión. Un mes después, la justicia ecuatoriana aprobó su extradición para que responda por cargos relacionados con narcotráfico y porte de armas. Su salida del país ha generado incertidumbre sobre el futuro de Los Choneros, organización que además perdió en 2023 a otro de sus principales líderes, Júnior Roldán, alias JR.

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