Condenan a youtuber marroquí por publicar un video cocinando un perro

Un tribunal de Marruecos condenó a ocho meses de prisión a un popular youtuber identificado como 'bn nsns', tras considerar que incurrió en conductas sancionables al publicar un video en el que aparecía cocinando y comiendo un perro callejero. Además de la pena privativa de la libertad, el creador de contenido deberá pagar una multa de 20.000 dirhams, equivalentes a cerca de 1.860 euros.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Primera Instancia de Temara, luego de que las imágenes generaran un amplio rechazo entre la opinión pública. El video fue publicado a finales de mayo, pocos días antes de la celebración del Aid al-Adha, una de las festividades más importantes del calendario musulmán.

En la grabación, el influencer hacía referencia al elevado precio del cordero durante esa época y utilizaba la carne de un perro como parte del contenido. La publicación se viralizó rápidamente y recibió miles de críticas por parte de usuarios que calificaron el material como ofensivo y exigieron la intervención de las autoridades.

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Tras la controversia, el youtuber retiró el video de sus redes sociales y explicó que el animal no había sido sacrificado por él. Según aseguró, encontró el cuerpo del perro a un costado de una carretera después de que, presuntamente, fuera atropellado, y decidió utilizarlo para grabar el contenido.

Sin embargo, esa versión no evitó que el caso llegara a los tribunales. Para muchos ciudadanos, además del maltrato hacia el animal, el video representó una falta de respeto hacia una celebración de profundo significado religioso, lo que aumentó la indignación y la presión para que se impusieran sanciones.

El creador de contenido, de aproximadamente 30 años y con más de 2,2 millones de suscriptores en YouTube, ya había protagonizado otras polémicas por publicar videos en los que consumía animales poco comunes, como serpientes y tortugas, así como por realizar desafíos extremos relacionados con cementerios y lugares considerados peligrosos.

La condena se convirtió en uno de los casos más comentados en Marruecos durante los últimos días y reavivó el debate sobre los límites del contenido que se publica en redes sociales y la responsabilidad de los creadores digitales frente a sus audiencias.

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