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Ya son casi 4.500 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela
El balance oficial por los terremotos del 24 de junio en Venezuela ascendió a 4.490 fallecidos, mientras continúan las labores de atención y rescate.
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Algunas edificaciones afectadas datas de los años 60 y 70.
Colprensa
Colprensa
Domingo, 12 de Julio de 2026

Las autoridades venezolanas han elevado a casi 4.500 las víctimas mortales derivadas de los devastadores terremotos registrados en el centro de la costa del país el pasado 24 de junio, mientras que la cifra de heridos se mantiene, al igual que en los últimos partes oficiales, en 16.740 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado en redes sociales de que son concretamente 4.490 las personas que han perdido la vida por causa de los referidos seísmos --157 más que en el balance anterior-- y a 16.740 las víctimas heridas tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Lea aquí: Aumentan a 94 campamentos de acogida para afectados por terremoto en Venezuela

Las víctimas incluyen, a su vez, 19.583 personas que están alojados en refugios provisionales, según las autoridades del país, que han informado a su vez de que han atendido a 120.794 familias, rescatando a 6.462 personas, y repartido más de 9.995 toneladas de alimentos.

En estos momentos se encuentran desplegados 2.422 rescatistas internacionales --un millar menos que el viernes-- y hay 32.401 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales han seguido 1.222 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

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