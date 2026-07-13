Donantes para Palestina de la UE recauda 900 millones para reconstrucción Gaza

El Grupo de Donantes para Palestina de la Unión Europea ha recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana de Gaza, según ha anunciado este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el día que se celebra en Bruselas la segunda reunión de este foro, en la que participan 65 países.



"Conmovedor ver el éxito de nuestra segunda reunión del Grupo de Donantes para Palestina hoy, con 65 países e instituciones participantes. Hemos recaudado casi 900 millones de euros para la recuperación temprana en Gaza", ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.



De ese montante, 257 millones de euros corresponden a una aportación conjunta propuesta por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), según ha detallado la comisaria de Mediterráneo, Dubravka Suica, en una rueda de prensa posterior junto al primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Mustafá.



Estos fondos se enmarcan en la iniciativa 'Equipo Gaza', con la que la Comisión espera que la UE y países socios coordinen y aprovechen mejor la financiación en curso y prevista para la recuperación temprana de la Franja.



A la iniciativa se han sumado, además de España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza, también Japón, mientras que Australia, Irlanda y Canadá se incorporarán próximamente, según ha avanzado Suica.

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Financiar servicios básicos e infraestructuras críticas

La comisaria ha explicado que la iniciativa financiará la restauración de servicios básicos e infraestructuras críticas en Gaza así como el fortalecimiento de la gobernanza, y ha recordado que durante su reciente visita a Israel se acordó avanzar en dos primeros proyectos de recuperación temprana en los ámbitos del agua y la gestión de residuos sólidos, que ejecutarán socios de confianza sobre el terreno.



Al margen de esta iniciativa, la UE ha movilizado 41,7 millones de euros adicionales a través del Grupo de Dondantes para Palestina desde la primera reunión del Grupo de Donantes, y ha comprometido otros 310 millones para el próximo año a través del mismo instrumento, con el que Bruselas canaliza de forma directa su apoyo financiero a la Autoridad Palestina.



Por su parte, Mustafá ha destacado que la Autoridad Palestina ha superado las expectativas en la aplicación de su matriz de reformas, con 53 hitos cumplidos en cuatro pilares estratégicos, pese a "las circunstancias excepcionalmente difíciles" derivadas de la retención de fondos por parte de Israel.



El jefe del Gobierno palestino ha reclamado además la retirada de las tropas israelíes y la apertura de todos los pasos fronterizos como condición para avanzar en la recuperación de la Franja, y ha reiterado su petición de reunificar la administración de Gaza con Cisjordania bajo un liderazgo palestino unificado.

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