La polémica maniobra de Donald Trump que legará a Netflix en un nuevo documental

La plataforma de streaming Netflix, reveló que estrenará un documental sobre la polémica maniobra que realizó el presidente estadounidense, Donald Trump, durante el mes de julio para cambiar de avión en secreto durante un viaje a Turquía y emplear una aeronave señuelo con el fin de eludir una presunta amenaza de ataque iraní.

Netflix informó mediante sus redes sociales que esta producción audiovisual será titulada: “The Decoy Plane (El avión señuelo), se estrenará el próximo 4 de septiembre como parte de Instadocs, una serie de documentales e rápida elaboración para abordar temas de actualidad.

Historia basada en la cumbre de la OTAN

Los hechos que serán documentados por Netflix ocurrieron el pasado 8 de julio, al término de la cumbre de la OTAN en Ankara, cuando Donald Trump abordó ante las cámaras de televisión el avión presidencial Air Force One con destino al Reino Unido.

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Sin embargo, minutos después, agentes del Servicio Secreto lo sacaron de la aeronave por el lado opuesto, oculto en un camión de catering, y lo trasladaron discretamente a otro avión con el mismo destino.

En el Air Force One permanecieron parte del equipo de la Casa Blanca y los periodistas que acompañaban al mandatario, quienes desconocían que ya no estaba a bordo y que ese avión podía utilizarse como señuelo ante un eventual ataque iraní, ya que Washington y Teherán acababan de reanudar sus ataques.

Situación que generó indignación

Según Netflix, el documental incluye los testimonios de periodistas que viajaron en el avión presidencial, así como de un exagente del Servicio Secreto y un exintegrante de la tripulación del Air Force One.

La maniobra de Trump, revelada en agosto por The Washington Post y The New York Times, generó indignación entre periodistas, que consideran que la operación expuso a la prensa que viajaba con el mandatario a un grave riesgo.

En contraste, defensores de la medida elogiaron al Servicio Secreto por priorizar la protección del presidente.

Tomado de El Universal.

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