¿Puede la inteligencia artificial combatir el cambio climático? Esto encontró un estudio

La inteligencia artificial (IA) podría contribuir a mitigar entre un 5% y un 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero antes de 2030, según estimaciones de Boston Consulting Group (BCG) y Google recogidas en un nuevo monográfico publicado por BBVA sobre el potencial de esta tecnología frente a la triple crisis medioambiental del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación que plantea el Programa de la ONU para el Medioambiente.

Así, el monográfico de BBVA examina tanto las posibilidades de la IA para prever riesgos ambientales y mejorar la toma de decisiones como los retos asociados a su desarrollo, entre los que destaca la necesidad de mejorar la eficiencia de los centros de datos que sustentan esta tecnología para reducir su huella ambiental.

Entre las aplicaciones prácticas destacadas en el informe se encuentra la transformación del transporte, que actualmente es responsable de cerca de una quinta parte de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2), mediante iniciativas como el proyecto 'Green Light' de Google, que utiliza la IA para sincronizar semáforos en 20 ciudades y ha logrado “reducir hasta un 30% las paradas en los cruces y un 10% las emisiones”.

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En el sector energético, el monográfico subraya el proyecto piloto del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid) para adaptar el alumbrado público de varios municipios al volumen de tráfico y la meteorología, con una estimación de ahorro de entre un 20% y un 25% el coste energético.

En el ámbito agrícola, el documento destaca la mano de obra de la empresa argentina Kilimo dentro de un sector al que se destina el 70% de las extracciones de agua dulce mundial, donde la compañía ha logrado evitar, mediante modelos de IA para optimizar el riego, el uso de más de 8 millones de metros cúbicos de agua en siete países, cantidad equivalente a proveer a 438.000 personas durante todo un año.

Por otro lado, la tecnológica Winnow ha llevado la visión artificial a cocinas y restaurantes de 94 países para luchar contra el desperdicio alimentario mediante sistemas inteligentes que identifican qué tipo y cantidad de alimentos se pierden, logrando ahorrar unos 70 millones de raciones al año, evitar 122.000 toneladas de emisiones de CO2 equivalente y generar un ahorro de cerca de 100 millones de dólares.

Por último, el documento incluye un espacio destacado a la sostenibilidad social, como el uso de IA generativa en Quirón Salud para transcribir consultas médicas automáticamente o la lupa inteligente LUP, creada por estudiantes españoles que convierte texto en voz para facilitar la lectura a personas con dislexia o discapacidad visual.

Tomado de El Colombiano.

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