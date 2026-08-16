OpenAI revela quiénes usan más ChatGPT en el trabajo y los resultados sorprenden

Esta semana la firma Open AI publicó el informe "How Organizations Use AI: Evidence from ChatGPT" que arroja los resultados de cómo las organizaciones están usando la inteligencia artificial. De acuerdo con el documento, los ejecutivos están en el grupo que menos usa ChatGPT, mientras que los empleados en inicio de su carrera profesional son los que lideran en uso.

Inicialmente el estudio encuentra que la adopción de tokens de salida en cuentas de ChatGPT Enterprise han crecido 7 veces entre junio de 2025 y marzo de 2026. Lo anterior refleja el creciente interés por adoptar la inteligencia artificial como herramienta de uso constante a nivel corporativo.

Aproximadamente la mitad de este crecimiento provino del aumento en la intensidad de uso dentro de las empresas que ya habían adoptado la herramienta anteriormente.

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Aunque los ejecutivos y gerentes representan una cuota importante de usuarios activos, los empleados en etapas tempranas de su carrera (early-career workers / aprendices) y analistas envían significativamente más mensajes por usuario activo que sus superiores.

Los managers y directores ejecutivos representan 24% de usuarios activos semanales. Siguen los ingenieros y técnicos (11%), ejecutivos y socios (9%-10%), el área de finanzas y contabilidad (5%), y de marketing y comunicación (5%). Sin embargo, los empleados "early career" envían entre ocho y nueve mensajes más por semana que el promedio de su empresa.

De acuerdo con Open AI, ChatGPT se utiliza como una tecnología de propósito general para el trabajo del conocimiento. Las tareas más comunes incluyen: escritura técnica y documentación (56,3%), trabajo digital y código (49,6%), mensajería interpersonal (41,1%) y resúmenes (38,9%).

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Los autores destacan que la adopción de IA es solo el inicio del proceso. Para capturar valor real, las empresas deben rediseñar sus flujos de trabajo e invertir en activos complementarios. Dado que las empresas grandes e intensivas en activos intangibles adoptan e integran la IA más rápido, la tecnología podría, en el corto plazo, ampliar la brecha de productividad entre las empresas líderes y el resto.

Tomado de La República

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