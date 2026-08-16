¿Quién responde en caso de accidente de apps? Cuando un viaje barato en moto puede salirle caro

El trágico fallecimiento de una mujer embarazada en un accidente de tránsito, mientras viajaba como pasajera en una motocicleta solicitada mediante una aplicación, ha conmocionado a la opinión pública en Colombia. Más allá del dolor de su familia y de las investigaciones judiciales para establecer responsabilidades, la tragedia ha puesto sobre la mesa una pregunta que pocos usuarios se hacen antes de aceptar un viaje: si ocurre un accidente con consecuencias graves o fatales, ¿quién responde civil y económicamente por las víctimas?

Ante cualquier accidente de tránsito, la primera cobertura es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de la motocicleta involucrada. Este seguro cubre la atención médica de urgencias, hospitalización, cirugías e incapacidades, tanto del conductor como del pasajero, sin importar quién haya sido responsable del siniestro.

Sin embargo, el SOAT tiene límites de cobertura establecidos por la ley. Cuando las lesiones son de gravedad, requieren tratamientos prolongados o el accidente deja víctimas fatales, el seguro puede resultar insuficiente. En estos casos, los afectados o sus familiares deberán acudir a otras pólizas existentes o iniciar las acciones legales correspondientes para reclamar una indemnización.

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Gran riesgo

El uso de motocicletas particulares para prestar servicios de transporte público informal está prohibido por la Ley 769 de 2002. Las autoridades de tránsito sancionan esta práctica con la infracción D12, que contempla una multa de $1.266.222, además de la inmovilización del vehículo.

Si la motocicleta cuenta con una póliza voluntaria de daños o de responsabilidad civil adquirida por su propietario, la aseguradora podría negar el pago de una indemnización si, durante la investigación del siniestro, determina que el vehículo era utilizado para prestar un servicio de transporte comercial no autorizado por la ley.

Esta decisión podría fundamentarse en una cláusula de exclusión relacionada con el uso comercial de un vehículo particular.

En ese escenario, el pasajero podría quedar sin la protección de los seguros privados y depender únicamente de la cobertura que ofrece el SOAT, siempre dentro de los límites establecidos por esa póliza.

Más allá del precio o de la rapidez del servicio, aceptar un viaje en motocicleta solicitado mediante una aplicación implica conocer qué cobertura ofrece la plataforma, qué protección brinda el SOAT y cuáles responsabilidades pueden recaer sobre el conductor en caso de un accidente.

Revisar estas condiciones antes de iniciar un recorrido puede marcar una diferencia importante si ocurre una emergencia.

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Plataformas

DiDi

La plataforma de origen chino DiDi no se presenta como una empresa de transporte público, actividad que en Colombia está sujeta a una regulación específica. En sus términos y condiciones para el país, la compañía señala que actúa como una intermediaria tecnológica que facilita un contrato de arrendamiento de vehículo con conductor, en el que el usuario es el arrendatario y el motociclista, el arrendador.

No obstante, la plataforma informa que cuenta con un seguro de cobertura adicional para los viajes realizados a través de la aplicación. Esta póliza incluye un seguro de accidentes personales para el conductor y una cobertura de responsabilidad civil que protege al pasajero y a terceros en caso de lesiones o fallecimiento durante el trayecto.

Es importante tener en cuenta que esta cobertura solo aplica cuando el viaje se realiza íntegramente a través de la plataforma y se cumplen sus condiciones de uso. Si el recorrido se acuerda por fuera de la aplicación o el conductor tiene documentos vencidos, como la licencia de conducción o el SOAT, la cobertura podría no operar.

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Picap

El panorama es diferente en el caso de Picap, una plataforma ampliamente utilizada por su rapidez para movilizarse en ciudades con alta congestión vehicular.

En sus términos y condiciones, la empresa se define exclusivamente como un portal de intermediación y establece que el conductor —denominado Usuario Prestador— es quien asume la responsabilidad derivada de la prestación del servicio.

En consecuencia, la responsabilidad civil y penal por los hechos que ocurran durante el recorrido recae sobre el motociclista.

La cláusula de exoneración señala: “El usuario prestador presta el servicio de alquiler de vehículo, motocicleta o carro, con o sin conductor, siendo consciente de los riesgos inherentes a la actividad de transporte y asumiendo en todo caso la responsabilidad de indemnizar, por su propia cuenta, los perjuicios que con su conducta le llegue a ocasionar al usuario consumidor y sus acompañantes, desde el momento en que se haga cargo de estos al prestar el servicio, o a terceros”.

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inDrive

La multinacional inDrive opera bajo un modelo de negociación directa, en el que el usuario y el conductor acuerdan el valor del servicio a través de la aplicación.

En su documentación legal para Colombia, la compañía señala que su función se limita a facilitar el contacto entre prestadores independientes y usuarios, por lo que no asume responsabilidad por los acuerdos celebrados entre las partes.

A diferencia de DiDi, inDrive no publica en su documentación oficial un protocolo específico de seguros de responsabilidad civil para la modalidad de transporte en motocicleta.

En caso de un accidente, la plataforma indica que puede suspender temporal o definitivamente la cuenta del conductor involucrado, una vez reciba el reporte correspondiente a través de sus canales de atención.

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5 consejos para no poner la vida en juego

1. Si puede, elija un carro

Aunque el viaje sea más costoso, un vehículo de cuatro ruedas ofrece mayor protección en caso de accidente que una motocicleta.

2. No elija solo por el precio

Antes de aceptar el viaje más barato, tenga en cuenta qué tipo de vehículo lo transportará, quién lo conduce y qué respaldo tendría ante un accidente.

3. Prefiera transporte formal

Utilice taxis, transporte público autorizado o servicios que cuenten con las condiciones legales y de seguridad correspondientes. Ahorrarse unos pesos no debería significar exponerse innecesariamente.

4. Ojo al casco

Revise que el conductor tenga licencia vigente, que la motocicleta cuente con SOAT y que utilice casco certificado. Si algo no le genera confianza, cancele el viaje.

5. No ponga precio a su vida

Si el trayecto en carro cuesta más, considere esa diferencia como el precio de una mayor protección. Unos miles de pesos de ahorro no compensan las consecuencias de un accidente grave.

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Detalles de la Infracción D12

Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destina a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito (como usar un carro particular para transporte informal o plataformas no autorizadas).

Inmovilización del vehículo:

Primera vez: 5 días.

Segunda vez: 20 días.

Tercera vez: 40 días.

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