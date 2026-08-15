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Terremoto en Colombia: aumenta a 294 el número de muertos y hay 320 desaparecidos
La capital de Valle del Cauca se mantiene como la más afectada.
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crojas
Terremoto en Colombia ha dejado 111 muertos: la cifra podría aumentar
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Sábado, 15 de Agosto de 2026

El terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja hasta el momento 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas, según el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 de la mañana de este sábado 15 de agosto de 2026.

De acuerdo con la entidad, la emergencia ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios del país, con un total de 54.008 familias y 115.461 personas afectadas. Además, los organismos de socorro han logrado rescatar con vida a 353 personas en las zonas golpeadas por el movimiento telúrico.

En materia de vivienda, la UNGRD reportó 81.506 viviendas averiadas y 14.493 completamente destruidas. A esto se suman 66 edificios colapsados, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención a las comunidades damnificadas.

Lea aquí: Damnificados por el terremoto recibirán subsidios de arriendo desde la próxima semana: Minvivienda

La infraestructura pública y los servicios esenciales también presentan importantes afectaciones. Según el balance, hay 241 centros de salud, 2.612 instituciones educativas y 3.621 centros comunitarios afectados. También se reportaron daños en 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

La emergencia también ha dejado afectaciones en animales. La UNGRD informó que 188 animales han sido rescatados y otros 578 resultaron afectados como consecuencia del terremoto.

Las autoridades continúan coordinando las labores de respuesta y atención humanitaria en los territorios afectados, mientras avanzan los trabajos de búsqueda y rescate, evaluación de daños y recuperación de las zonas golpeadas por el sismo.

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