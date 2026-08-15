Abelardo de la Espriella pide a Trump suspender aranceles a Colombia tras el terremoto

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó que sostuvo una conversación telefónica de diez minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afecta al país.

Según relató el mandatario en sus redes sociales, durante la llamada agradeció a Trump por la ayuda económica y por el apoyo de los equipos de rescate estadounidenses que participan en la atención de la tragedia.

De la Espriella también señaló que Trump expresó sus condolencias por las víctimas del terremoto y manifestó su solidaridad con las familias colombianas afectadas.

Durante la conversación, el presidente colombiano planteó a Trump el desafío que enfrenta el país para avanzar en la reconstrucción mientras atraviesa una situación económica que calificó como “difícil y apocalíptica”.

De acuerdo con su relato, De la Espriella explicó que la emergencia aumenta las dificultades para la economía nacional y para las empresas que deberán afrontar los efectos de la tragedia.

El mandatario sostuvo que la reconstrucción de Colombia requerirá esfuerzos adicionales y destacó la importancia del respaldo internacional para enfrentar las consecuencias del terremoto.

De la Espriella pidió suspender temporalmente los aranceles

Uno de los principales asuntos económicos abordados durante la llamada fue el impacto de los aranceles que afectan a los productos colombianos.

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De la Espriella afirmó que le pidió a Trump considerar una suspensión temporal de los altos aranceles aplicados a productos colombianos, con el propósito de aliviar la situación de los empresarios.

El presidente argumentó que las compañías colombianas están atravesando momentos especialmente difíciles debido a los efectos económicos del terremoto y que una reducción temporal de estas cargas contribuiría a enfrentar la emergencia.

La solicitud se plantea en un momento en el que el Gobierno busca combinar las medidas de atención a la población afectada con acciones para contener el impacto económico de la tragedia.

En su cuenta de X, de la Espriella calificó la conversación con Trump como “muy amigable y cordial” y aseguró que el presidente estadounidense expresó afecto por Colombia y por los ciudadanos del país.

El mandatario colombiano reiteró su agradecimiento por la solidaridad y el apoyo brindados por Estados Unidos durante la emergencia, tanto mediante ayuda económica como a través de sus equipos de rescate.

Al cierre de su mensaje, De la Espriella sostuvo que la relación bilateral adquiere una importancia especial ante el escenario que enfrenta el país.

“Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, afirmó el presidente.

La conversación se produjo mientras Colombia enfrenta las labores de atención y recuperación tras el terremoto, con el Gobierno concentrado en responder a las necesidades de las comunidades afectadas y en preparar las medidas necesarias para la reconstrucción.

Tomado de El Colombiano.

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