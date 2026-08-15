Cali necesitaría de tres años y $10 billones para recuperarse del terremoto

Cali enfrenta ahora uno de sus mayores retos: atender a las familias golpeadas por el terremoto y, al mismo tiempo, comenzar a preparar la reconstrucción de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder estima que todo el proceso podría necesitar $10 billones y extenderse durante aproximadamente tres años.

El dinero no sería únicamente para reconstruir los edificios que colapsaron. También tendría que utilizarse para atender viviendas con diferentes niveles de daño, recuperar colegios y reforzar estaciones de bomberos, estaciones de Policía, servicios públicos y otras instalaciones necesarias para el funcionamiento de la ciudad.

De acuerdo con el balance entregado por el alcalde desde el Puesto de Mando Unificado, en Cali hay alrededor de 400 edificios afectados. Por esta razón, las autoridades deberán revisar cuáles pueden seguir siendo utilizados, cuáles necesitan reparaciones y cuáles representan un riesgo para sus habitantes.

Tres meses de crisis humanitaria

Antes de hablar de reconstrucción, Cali deberá superar la etapa más urgente de la emergencia. Según Eder, con base en información de la Cruz Roja, la crisis humanitaria podría durar cerca de tres meses.

La ciudad apenas lleva cinco días enfrentando las consecuencias del terremoto. Durante esta primera etapa, la prioridad seguirá siendo la búsqueda y el rescate, la atención de los damnificados y el apoyo a quienes perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas por los daños.

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El alcalde advirtió que la emergencia no termina cuando finalicen las operaciones de rescate. Después vendrán semanas de atención a las familias, evaluación de inmuebles y búsqueda de soluciones temporales para las personas que quedaron sin un lugar seguro donde vivir. Luego comenzará una tarea mucho más larga: reconstruir.

Recuperar Cali podría tomar tres años

Las primeras estimaciones señalan que la reconstrucción podría tomar entre dos y cuatro años. Sin embargo, la Alcaldía está trabajando con un plazo aproximado de tres años para organizar los recursos y las obras necesarias.

El objetivo, según la administración distrital, no será simplemente dejar las estructuras como estaban antes del terremoto. La intención es reconstruirlas con mejores condiciones de seguridad para reducir los riesgos frente a futuras emergencias.

Para conseguirlo, Eder calcula que serán necesarios $10 billones durante esos tres años. Ese dinero tendría que salir de diferentes fuentes, pues las finanzas de la ciudad por sí solas no alcanzarían para cubrir toda la recuperación.

Cali pondría el primer $1 billón

La Alcaldía asegura que está preparada para aportar $1 billón como punto de partida. Según Eder, estos recursos provendrían de dineros que todavía no se han utilizado del proyecto “Invertir para crecer”.

Pero esa cantidad representa apenas 10% de los $10 billones que, según las estimaciones iniciales, costaría estabilizar y reconstruir la ciudad.

La administración también plantea acceder a otros $2 billones relacionados con recursos que Cali ha pagado a la Nación durante los últimos 15 años. La propuesta es utilizar ese dinero para fortalecer los servicios públicos y recuperar infraestructura considerada fundamental.

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Entre las prioridades estarían colegios, estaciones de bomberos, estaciones de Policía y sistemas de servicios públicos afectados por el terremoto.

Además, Eder pidió que, mediante el decreto de emergencia, el Gobierno Nacional permita disponer de otros $350.000 millones que actualmente tienen una destinación diferente. La idea es utilizar ese dinero de manera inmediata para responder a las necesidades que dejó el desastre.

Si se suman esas tres fuentes mencionadas por la Alcaldía, $1 billón, $2 billones y $350.000 millones, se llegaría a $3,35 billones. Esto significa que todavía sería necesario conseguir alrededor de $6,65 billones para alcanzar la meta total estimada de $10 billones.

Proponen crear un fondo especial para la reconstrucción

Ante la enorme cantidad de recursos que se necesita, el alcalde propuso crear un mecanismo especial que permita reunir dinero de diferentes fuentes para financiar la recuperación de Cali y de otras zonas golpeadas del suroccidente colombiano.

La idea tendría como referencia experiencias como el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, utilizado después del terremoto de 1999. Eder planteó la creación de un fondo de recuperación que permita administrar los recursos de una manera especial durante los próximos años. La propuesta, según el mandatario, ya fue presentada al Gobierno Nacional.

El reto no son solamente los edificios

Uno de los mensajes principales de la Alcaldía es que la reconstrucción no puede medirse únicamente en cemento, viviendas o calles.

Detrás de cada estructura afectada hay familias que perdieron su casa, personas que no saben cuándo podrán regresar a sus viviendas y comunidades que necesitan recuperar servicios básicos, colegios y espacios de atención.

Por eso, durante los próximos tres meses la prioridad estará puesta en la emergencia humanitaria. Paralelamente, las autoridades deberán terminar de identificar los daños y decidir qué obras deben comenzar primero.

Los 400 edificios afectados son una muestra de la dimensión del trabajo que viene. Cada estructura tendrá que ser evaluada para determinar el nivel de daño y las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Tomado de La República.

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