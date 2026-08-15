OIM alerta por riesgo de trata de personas en zonas afectadas por el terremoto

Redes criminales aprovechan la difícil situación de las personas afectadas por desastres para engañarlas con ofertas laborales o de auxilio, alejarlas de su entorno familiar y someterlas a explotación, advirtió la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas, en referencia al riesgo de trata de personas en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.



El organismo señaló que, para reducir ese riesgo, es necesario informar a las familias —especialmente a las alojadas en albergues colectivos temporales— sobre cómo reconocer un potencial caso de trata de personas y activar mecanismos comunitarios de autocuidado y prevención, a la que calificó como "la primera línea de defensa" frente a este delito.



Entre sus recomendaciones, la OIM pidió a las personas afectadas verificar que todas las ofertas de transporte, hospedaje o ayuda provengan exclusivamente de instituciones oficiales, y recordó que ningún trámite legítimo exige la entrega de documentos de identidad personales o de menores de edad a particulares. El organismo también recomendó consultar con el personal humanitario de la zona antes de aceptar propuestas laborales o de auxilio que impliquen traslados fuera de la ciudad o del país.

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La OIM pidió además hacer un uso responsable de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, pues advirtió que muchas ofertas engañosas llegan por estos medios y que difundir imágenes, ubicaciones o datos sensibles de menores representa un alto riesgo.



La organización subrayó que los niños, niñas y adolescentes deben permanecer siempre bajo el cuidado de sus familias en áreas comunes y baños, sin confiar su custodia a desconocidos.



Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM en Colombia, explicó que "las redes de trata suelen aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas para acercarse con falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas", con el fin de someter a las víctimas a "situaciones de explotación sexual comercial, trabajo forzado, mendicidad ajena, matrimonio servil o adopción ilegal".



Para enfrentar estas dinámicas, la OIM informó que se encuentra en las zonas afectadas por el terremoto recopilando información sobre las necesidades y riesgos de protección de la población, con el fin de ejecutar acciones de prevención y respuesta basadas en evidencia, y desarrollar campañas informativas en albergues y centros comunitarios para prevenir la trata de personas y difundir las rutas de atención y denuncia disponibles.

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