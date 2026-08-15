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Jorge Barón Jr. reúne más de media tonelada de ayudas para damnificados por el terremoto
El hijo del reconocido presentador Jorge Barón lideró la recolección de ayuda humanitaria y pidió a los colombianos unir esfuerzos para apoyar a las familias afectadas.
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cesarmuñoz
Jorge Barón ayudas terremoto. Fotos: Colprensa - Cortesía
Colprensa
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Sábado, 15 de Agosto de 2026

“¡Dejémonos de pendejadas! Trabajemos juntos por el país. Más que nunca, Colombia nos necesita”, fue el llamado que hizo Jorge Barón Jr., hijo del reconocido presentador y productor de televisión Jorge Barón, ante la emergencia que atraviesa Colombia.

El empresario y gestor de iniciativas sociales hizo un llamado a los colombianos a dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas y unirse para apoyar a las comunidades afectadas. Su mensaje llegó acompañado de una acción concreta: en tiempo récord logró reunir más de media tonelada de ayuda humanitaria, entre alimentos, agua y elementos de aseo.

Las donaciones fueron trasladadas al principal centro de acopio nacional, ubicado en el estadio El Campín de Bogotá, desde donde serán distribuidas a las zonas que más necesitan asistencia.

“Sin importar la ideología política, el llamado es a estar unidos por un solo país. Hoy Colombia nos necesita y todos podemos aportar”, aseguró Jorge Barón Jr.

La iniciativa se suma a los esfuerzos de atención y recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia, que ha generado impactos en distintos municipios del territorio nacional.

Lea aquí: Terremoto en Colombia: aumenta a 294 el número de muertos y hay 320 desaparecidos

Para Jorge Barón Jr., la respuesta de los ciudadanos demuestra que la solidaridad puede convertirse en una fuerza capaz de movilizar grandes cantidades de ayuda en poco tiempo. El objetivo, según su llamado, es que los colombianos se concentren en aquello que los une y apoyen a quienes hoy atraviesan momentos difíciles.

La familia Barón trabaja por los afectados del terremoto

Su mensaje también está ligado a la trayectoria de su familia. Durante más de 57 años, Jorge Barón ha recorrido diferentes regiones del país a través de su trabajo en televisión, acompañando a comunidades y llevando entretenimiento y apoyo a territorios afectados por situaciones de conflicto y desastres naturales.

En medio de la emergencia, Jorge Barón Jr. insistió en que Colombia necesita la participación de todos, sin importar las diferencias. La entrega de las donaciones representa así un llamado a convertir la solidaridad en acciones concretas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Tomado de El Universal.

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