La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundo
9
Mundo
Noruega prepara el último adiós al rey Harald el próximo 9 de septiembre
El monarca, fallecido a los 89 años, será despedido con un funeral en la catedral de Oslo y sepultado en la cripta del castillo de Akershus.
Authored by
crojas
Harold
Colprensa
Colprensa
Lunes, 31 de Agosto de 2026

El Rey Harald de Noruega, quien falleció el pasado viernes a los 89 años, será despedido el próximo 9 de septiembre con un funeral que tendrá lugar en la catedral de Oslo, capital del país, tras la cual sus restos serán trasladados a la cripta del castillo de Akershus.

La comitiva fúnebre estará encabezada por el presidente de la Iglesia noruega, Olav Fykse Tveit, y en ella participará la obispa de Oslo, Sunniva Gylver, según ha informado el diario noruego 'VG', añadiendo a su vez que el día del funeral el monarca será recordado con un minuto de silencio en todo el país que dará comienzo a las 13.00 horas (hora local), dando paso al inicio de acto.

Según lo previsto, la jornada comenzará con un momento privado en la capilla del Palacio Real y, seguidamente, se abrirá la puerta principal del mismo y se disparará una salva de 21 cañonazos desde el castillo de Akerhus.

Infórmese: Trump anuncia el “mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

A continuación, el féretro real será trasladado en procesión hasta la catedral acompañado de sus familiares y representantes del sector público noruego.

Concluida dicha ceremonia tendrá lugar una nueva procesión hasta el castillo de Akerhus, donde se celebrará otro acto privado para la familia del rey fallecido, la realeza europea y algunos jerarcas noruegos.

Finalmente, el rey Harald será enterrado en la cripta del castillo, las banderas a media asta de todo el país serán izadas entonces a máxima altura y el buque real 'Norge' emitirá la señal de un silbato para indicar el antiguo rey ha dejado al pueblo noruego.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Nuevo crédito aprobado en el Concejo abre debate sobre la capacidad financiera de Cúcuta
Orlando Carvajal
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué
Gustavo Contreras Sabogal
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC 2026
La Opinión