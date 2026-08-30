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Mojtaba Jameneí desafía a EE. UU. e Israel y pide unión de países musulmanes
El líder supremo iraní pidió formar un frente común contra ambos países, mientras aumentan las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.
Authored by
cesarmuñoz
JAMENEI PROMETE VENGAR LA SANGRE DE LOS MÁRTIRES ANTE OFENSIVA DE EEUU E ISRAEL
Colprensa
Colprensa
Domingo, 30 de Agosto de 2026

Como parte de su estrategia para terminar la guerra con el uso de la fuerza, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hizo un llamado a los países musulmanes a unirse y crear un frente común contra Estados Unidos e Israel, naciones a las que calificó como enemigos del islam.

“Mi recomendación reiterada y enfática a los gobernantes de los países islámicos, en particular a los de la región de Asia Occidental y a lo largo del golfo Pérsico, es que deben saber quién es su verdadero enemigo, comprender sus complots y hacerles frente”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en sus redes sociales a propósito del aniversario del nacimiento de Mahoma.

Llamado desde su escondite

El líder religioso que sigue sin aparecer en público, señaló que “los gobernantes criminales de Estados Unidos y el falso régimen sionista (Israel) son enemigos acérrimos” de la unidad y amistad entre los países islámicos y tratan de sembrar la discordia entre la población de Irán y otros países musulmanes.

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“No solo son enemigos de la República Islámica y de la nación iraní, así como del amplio frente de resistencia islámica; también albergan animadversión hacia toda la umma musulmana, incluidas las naciones de Asia Occidental y el norte de África”, dijo.

“¿Estaría la nación palestina tan indefensa, sometida a la opresión y los crímenes de los ocupantes, si los musulmanes estuvieran unidos, apretando los puños con fuerza?”, se preguntó. 

Mojtaba Jameneí fue nombrado líder supremo el 8 de marzo tras la muerte de su padre en un ataque estadounidense-israelí y no ha aparecido en público desde entonces.

Tomado de El Universal.

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