¡Reapareció Maduro! Su cuenta publica fotos y así luce desde la cárcel en EE. UU.

Nicolás Maduro reapareció este domingo, 30 de agosto, con dos fotografías difundidas desde Estados Unidos, donde permanece detenido tras su captura en Venezuela en enero de 2026. En las imágenes, el exmandatario aparece de pie y sonriente.

Las fotografías fueron publicadas desde su cuenta principal en X y llevan una marca de fecha y hora en la esquina inferior derecha: 25 de junio de 2026, a las 6:05 de la tarde. Maduro aparece vestido con un conjunto deportivo gris claro, gafas de marco oscuro y zapatillas blancas, frente a una pared de bloques de concreto.

En ambas imágenes mantiene prácticamente la misma postura y mira directamente a la cámara. La expresión sonriente y el gesto con las manos de “V” contrastan con el contexto en el que se encuentra desde comienzos de año.

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Junto con las fotografías, Maduro publicó un mensaje dirigido especialmente a sus familiares, niños y seguidores, al que presentó como un “pequeño regalo de amor y esperanza”: “Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió.

El exmandatario aseguró además que permanece firme y atribuyó ese estado de ánimo al respaldo que, según dijo, ha recibido durante su permanencia bajo custodia estadounidense: “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero.”

Maduro concluyó su mensaje con un agradecimiento a quienes le han enviado muestras de respaldo: “Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.