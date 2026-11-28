El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el viernes en Caracas una cooperación con Venezuela para impulsar la inversión y la producción de vacunas, una iniciativa que, según afirmó, no solo beneficiará al país, sino que también será importante para la región.

El funcionario explicó que la OMS estableció una alianza con Venezuela para trabajar en materia de inversión, producción y promoción de la salud. Así lo expresó durante una declaración desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, transmitida por el canal estatal VTV.

Asimismo, destacó que la atención primaria es un derecho fundamental y constituye un «enfoque y una política correcta porque solamente con eso se puede lograr el desarrollo de una sociedad». Por esta razón, señaló que la cooperación con Venezuela se ha enfocado en ese ámbito.

Tedros, quien es el primer director general de la OMS en visitar Venezuela, también destacó como un «punto positivo» que la atención en salud en el país suramericano sea gratuita. Sin embargo, en la práctica, los pacientes y sus familiares deben asumir el costo de insumos médicos debido a la escasez en los hospitales públicos, una situación que ha llevado a médicos a calificar el sistema venezolano como semiprivado.

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«Conocemos la situación, lo difícil que es abordar los retos con el tema de las sanciones (contra Venezuela), pero sabemos que se van a abordar de manera exitosa. Sabemos que el levantamiento de las sanciones, sin duda, va a ser muy importante para que Venezuela pueda avanzar», agregó Tedros, quien llegó al país el jueves.

Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, explicó que la visita del director de la OMS tiene como propósito «revisar nuevas formas de cooperación», entre ellas el fortalecimiento de la red nacional de laboratorios de salud pública, la certificación de la autoridad regulatoria y la incorporación o reintroducción de vacunas al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

La Constitución de Venezuela establece que la salud es un derecho público, gratuito y de calidad, y que su garantía es una «obligación del Estado», que debe promover políticas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

No obstante, varias organizaciones no gubernamentales, médicos e instituciones han denunciado que este derecho no está garantizado en el país, debido a la crisis que atraviesa el sistema hospitalario, marcada principalmente por la falta de medicamentos e insumos médicos.