Este martes el fiscal general de Paraguay, Alba Cantero, aseguró que las autoridades evalúan opciones para que los bienes que puedan ser decomisados por el caso Ueno Bank se destinen, como “prioridad”, a la devolución de los recursos a los clientes afectados por la crisis de la entidad.

“Tenemos la firme convicción de que los activos que se recuperen, la prioridad serían las víctimas particulares”, declaró Cantero a la radio ABC Cardinal, al referirse a una reunión que sostuvo con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner; la titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, y otras autoridades.

Cantero, quien asumió el cargo el 17 de noviembre pasado tras la renuncia de Emiliano Rolón, dijo que como “mecanismo de devolución” están analizando la presentación de proyectos de ley que permitan que los bienes decomisados por la Senabico no pasen a formar parte del patrimonio del Estado, como establece la legislación actual, sino que se destinen a los acreedores del banco.

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Medidas para los clientes afectados

El BCP informó el pasado 12 de noviembre que había desembolsado a más de 1,8 millones de ahorradores un anticipo de sus recursos de hasta 40 salarios mínimos mensuales $121.760.000 guaraníes, lo que suponía un total de $644 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Ese fondo cubre hasta los 75 salarios mínimos o $228,3 millones de guaraníes por persona física o jurídica.

Rolón renunció después de que legisladores de la Cámara Baja lo acusaran de una presunta “conducción deficiente de la investigación” sobre Ueno bank y por retener durante siete meses una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Santiago Peña, destituido el 6 de noviembre en un juicio político y quien está bajo prisión preventiva tras ser acusado de vínculos con la entidad bancaria.

La dimisión se produjo en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central el pasado 3 de noviembre y que afectó a millones de clientes, entre ellos distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el mandato de Peña.

Tomado de El Universal.

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