El fallecido papa Francisco aseguró en su diario personal haber visto tres veces al diablo y, en una oportunidad, haber divisado las “puertas del infierno”, según extractos de un libro publicado este martes.

“El diario espiritual del papa Francisco”, presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, incluye pasajes de un cuaderno que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024 y que revela sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, además de su profunda humanidad y fe.

Fernández, un cercano colaborador del fallecido papa argentino y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, explicó que Francisco le pidió ayudar a dar a conocer al mundo las reflexiones contenidas en un cuaderno con tapas de plástico negro. Tras la muerte de Francisco el año pasado, Fernández manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el libro quedara “olvidado en algún depósito”, y finalmente obtuvo autorización para publicar extractos. Puede leer: Google crea internet aislado para a sus agentes de IA sin riesgos

Las veces en que el papa Francisco vio al diablo