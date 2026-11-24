El fallecido papa Francisco aseguró en su diario personal haber visto tres veces al diablo y, en una oportunidad, haber divisado las “puertas del infierno”, según extractos de un libro publicado este martes.
“El diario espiritual del papa Francisco”, presentado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, incluye pasajes de un cuaderno que Jorge Bergoglio escribió entre 1992 y 2024 y que revela sus preocupaciones, arrepentimientos y autocríticas, además de su profunda humanidad y fe.
Fernández, un cercano colaborador del fallecido papa argentino y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, explicó que Francisco le pidió ayudar a dar a conocer al mundo las reflexiones contenidas en un cuaderno con tapas de plástico negro.
Tras la muerte de Francisco el año pasado, Fernández manifestó a su sucesor, León XIV, su preocupación de que el libro quedara “olvidado en algún depósito”, y finalmente obtuvo autorización para publicar extractos.
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Las veces en que el papa Francisco vio al diablo
El diario personal del Papa Francisco revela que vio “al diablo” en más de una ocasión, tentándole con una “seducción pagana” y que sufrió una “crisis espiritual” durante su pontificado, entre los años 2021 y 2022.
“He visto al diablo”, dice Jorge Mario Bergoglio en una de sus anotaciones publicadas en forma de diario por la editorial vaticana LEV y titulado ‘El diario personal del Papa Francisco’, que se publica estos días en cinco idiomas y en 94 países.
El fallecido pontífice recordó tres episodios en los que estaba seguro de que el diablo estaba “presente físicamente”.
En el primero de esos episodios escribió: “Lo vi por la ventanilla del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”.
Durante el segundo episodio, ocurrido en una capilla carmelita, aseguró que el diablo lo miró con ojos ardientes. “No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego”, detalló.
Un tercer episodio ocurrió durante una reunión en Roma, tras un viaje a Chile, cuando lo vio, y dijo que escuchó su voz triunfante. Añadió que Dios le dio la oportunidad de liberarse de esos encuentros.
Francisco también afirmó que el 7 de junio de 2018, mientras se preparaba para dormir, vio “las puertas del infierno”, y que se defendió tomando el rosario como arma.
Francisco dice que se encomendó por completo a la misericordia de Dios y, según su propio relato, recibió “señales” e “inspiraciones” divinas que fortalecieron su “fe en medio de las pruebas”. En la capilla, señala, habló con Dios: “Él sonrió, sentí la mirada misericordiosa de Jesús”.
El resultado de esta crisis fue una “renovación espiritual”, según indica, que se reflejó en dos documentos: la carta apostólica ‘Es la confianza’, que conmemora el 150 aniversario de Teresa de Lisieux (2023), y la encíclica ‘Dilexit nos’ (2024) sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
El cardenal Fernández subraya que estos son los “dos documentos que mejor muestran al Francisco actual”, porque combinan una “confianza intensa y reconfortante en un Dios de amor” con la “devoción a los demás”.
El religioso argentino parecía preocupado por la brevedad de su paso por la Tierra y reflexionó con frecuencia sobre el envejecimiento. El diario contiene 86 páginas redactadas antes de su elección como papa en 2013 y otras 55 posteriores.
Uno de los pasajes más breves y al mismo tiempo más conmovedores está fechado el 21 de julio de 2013: “El 13 de marzo me eligieron papa”. Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años.
Tomado de El Colombiano