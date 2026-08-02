Santuario de Las Lajas comparte lista con el Taj Mahal entre los edificios más bellos del mundo

Hay viajeros que arman su itinerario alrededor de museos, otros que lo hacen en torno a la comida y hay quienes solo necesitan un buen edificio para justificar un vuelo de doce horas. Para ese tercer grupo, el de los que se detienen a mirar una fachada más tiempo del que dura un semáforo en rojo, existe un ranking que reúne los 26 edificios más lindos del mundo, repartidos en los cinco continentes.

Entre esos templos milenarios y museos subterráneos, aparece el Santuario de Las Lajas, la basílica neogótica suspendida a 40 metros de altura sobre el cañón del río Guáitara, cerca de Ipiales, con el puesto 19 y como el único representante del país en toda la lista.

Sin embargo, el listado comienza con el monumento más fotografiado del amor: el Taj Mahal, en Agra, India, construido entre 1632 y 1653 por orden del emperador mogol, Shah Jahan, tras la muerte de su esposa, Mumtaz Mahal. Para levantar el mausoleo se necesitaron más de 1.000 elefantes solo para transportar los materiales y el resultado fue tan imponente que un poeta inglés lo describió alguna vez no como una obra de arquitectura, sino como la pasión de un emperador tallada en piedra.

Mucho más discreto en su belleza, aunque no menos disputado, en el segundo puesto está The Barbican Estate, en Londres. Se trata de un complejo brutalista construido entre 1965 y 1976 sobre un antiguo cementerio judío medieval que estuvo en uso hasta la expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290. El brutalismo nació generando rechazo entre el público británico, pero la ambición del proyecto le valió en 2001 la protección patrimonial de grado II.

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En el tercer escalón aparece Hallgrímskirkja, la iglesia luterana de Reikiavik construida entre 1945 y 1986. Su arquitecto, Guðjón Samúelsson, se inspiró en las columnas de basalto de la cascada Svartifoss para diseñar una fachada que imita la lava enfriada; por eso, no es casualidad que sea más alta que la catedral católica de la ciudad.

España entra al top cinco con la Sagrada Familia de Barcelona, cuyo exterior se terminó apenas en febrero de 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, aunque la fachada de la Gloria podría tomar otra década más. Cabe aclarar que, de hecho, Gaudí no fue el arquitecto original del templo, sino quien heredó el proyecto en 1883.

El quinto puesto rompe con la lógica europea y se traslada a Corea del Sur, con el Museum SAN, en la región de Gangwon. Inaugurado en 2013 y diseñado por el arquitecto japonés,Tadao Ando, su nombre funciona como doble juego de palabras: en inglés remite a "Space, Art, Nature", y en coreano significa solamente montaña.

De ahí en adelante, el sexto lugar lo ocupan las Pirámides de Giza, en Egipto, que durante casi 3.800 años ostentaron el récord de ser la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Le sigue Fallingwater, la casa que Frank Lloyd Wright construyó en Pensilvania sobre una cascada de la reserva de Bear Run; y Ad-Dayr, el llamado Monasterio de Petra, tallado en roca rosada en el siglo I después de Cristo y bautizado así por las cruces que dejaron los bizantinos en su interior siglos después.

El noveno puesto es para la Fondation Louis Vuitton de París, el "navío" de vidrio curvo que Frank Gehry diseñó entre 2007 y 2014 con 3.600 paneles distintos; y el top 10 lo cierra la Trinity College Library de Dublín, construida entre 1712 y 1732 y erróneamente asociada a Harry Potter, cuando la biblioteca que sale en las películas es en realidad la Bodleian de Oxford.

De la mezquita rosa al templo bahá'í

La segunda mitad del ranking reúne edificios tan distintos como la Gran Mezquita de Djenné en Malí, la construcción de adobe más grande del mundo; The Twist en Noruega; la Mezquita Nasir al-Mulk de Irán, apodada la "Mezquita Rosa"; y el Jatiya Sangsad Bhaban de Bangladés, el parlamento que Louis Kahn no alcanzó a ver terminado.

También aparecen el Panteón de Roma, con su óculo que ilumina la entrada cada 21 de abril; el Palmenhaus de Viena, que en 1882 fue el invernadero más grande del planeta; la Casa Comunitaria de Cerámica de Bát Tràng en Vietnam; y el Museo en Eldridge Street de Nueva York, la primera gran sinagoga construida en Estados Unidos por inmigrantes judíos de Europa del Este.