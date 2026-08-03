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Sube a 6.125 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela
Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de la tragedia ocurrida el 24 de junio.
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crojas
TERREMOTOS EN VENEZUELA / FOTO: CARLOS RAMÍREZ
Colprensa
Colprensa
Lunes, 3 de Agosto de 2026

Las autoridades venezolanas han elevado este lunes a más de 6.000 las víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter registrado el 24 de junio en el país.

Lea: Irán vuelve a desmentir a Trump y asegura que no hay acuerdo alguno sobre Ormuz

El nuevo balance difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, eleva a 6.125 las víctimas mortales y estima en 60.992 los heridos que han recibido atención médica en hospitales, frente a las 6.462 personas rescatadas de las zonas afectadas por el doble sismo, que tuvieron su epicentro en La Guaira y causaron también daños en la capital del país, Caracas.

En la misma publicación, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha precisado que los servicios venezolanos han "entregado" 287 viviendas y han evaluado otras 43.679, de las cuales 9.866 aún están catalogadas de "alto riesgo".

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