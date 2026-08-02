Irán vuelve a desmentir a Trump y asegura que no hay acuerdo alguno sobre Ormuz

Responsables políticos y militares iraníes han salido en las últimas horas a desmentir el último mensaje enviado esta madrugada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la presunta reapertura del estrecho de Ormuz, al asegurar que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo sobre el estratégico paso.



"Simplemente es falso", según fuentes del equipo negociador iraní a la agencia semioficial del país, Fars, que también recibió el desmentido de responsables militares bajo el anonimato. "Mientras continúen los actos hostiles y maliciosos de Estados Unidos, el estrecho seguirá cerrado", han añadido.



La agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, también ha desmentido el mensaje enviado por Trump hace unas horas, en el que explicaba que había decidido suspender las últimas operaciones contra Irán, a petición de Teherán, con vistas a la posible reapertura del estrecho.

Lea aquí: Presidente de Brasil, Lula da Silva formaliza su candidatura a la reelección de octubre

De hecho, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, comunicó este pasado sábado por la noche a su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, que la situación en Ormuz no ha cambiado un ápice y que su país está preparado para responder a cualquier ataque norteamericano. La conversación con el diplomático saudí, a su vez, fue reproducida por el príncipe heredero del reino árabe, Mohamed bin Salmán, en la llamada telefónica que ha mantenido con Trump este domingo.



Rusia, aliada iraní, ha expresado de un tiempo a esta parte su frustración con el devenir de las negociaciones como demuestran las declaraciones formuladas este domingo en redes sociales por su representante permanente ante la ONU, Mijail Ulyanov, quien ha lamentado que estas conversaciones se están convirtiendo en un galimatías.



"Aquí empieza a haber demasiadas declaraciones contradictorias sobre la búsqueda de un acuerdo, y la mayoría proceden de Washington", ha lamentado el diplomático ruso.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .