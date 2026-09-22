Trump lanza advertencia militar para América Latina durante discurso ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes 22 de septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que su país podría utilizar la fuerza militar en América Latina si considera que sus intereses nacionales están amenazados.

El mandatario puso como antecedente la operación estadounidense realizada el 3 de enero en Caracas, Venezuela, y extendió su advertencia a otros países del continente.

“Nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”, declaró Trump.

El mandatario presentó la intervención en Venezuela como un ejemplo de la política que está dispuesto a aplicar en la región. Según afirmó, después de esa operación “cientos de presos políticos han sido liberados” y su gobierno trabaja por un “futuro mucho mejor para el pueblo venezolano”.

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Trump también hizo referencia al acuerdo relacionado con el petróleo venezolano y señaló que, al sumar la producción de Estados Unidos y Venezuela, ambos países concentran el 60 % de la producción mundial de petróleo.

Narcotráfico y advertencias a México

Otro de los asuntos abordados por Trump fue el combate contra el narcotráfico. El presidente estadounidense comparó a los cárteles con el Estado Islámico y defendió las acciones militares de su Gobierno contra embarcaciones que, según Washington, transportan droga en el mar Caribe.

“Al igual que el EI, deberían ser eliminados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de ser puestos en libertad, que es lo que estamos haciendo”, afirmó.

En esa misma línea, Trump cuestionó la situación de seguridad en México y señaló al país como un punto central de las actividades de los cárteles. El mandatario exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum recuperar el control del territorio.

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas (unos 3.220 kilómetros) con un territorio controlado por carteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, declaró.

Pese a sus señalamientos, Trump aseguró que mantiene una relación positiva con el Gobierno mexicano y manifestó que “la seguridad y la protección llegarán a México”.

Trump habló de Irán y planteó dos escenarios

El conflicto con Irán también ocupó una parte importante del discurso ante la ONU. Trump planteó públicamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán o recurrir a una escalada militar.

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“Debo tomar una gran decisión”, expresó el mandatario. “¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”, prosiguió.

Posteriormente agregó: “¿Los empujo al infierno sin ninguna posibilidad de sobrevivir y sin esperanza de alcanzar grandeza alguna en el futuro o para las próximas generaciones?”.

Sin embargo, Trump dijo que espera llegar a un acuerdo con Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el próximo 3 de noviembre.

“Creo que llegaremos a un arreglo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que no lo hagan”, afirmó.

El presidente estadounidense también sostuvo que no permitirá que Irán tenga un arma nuclear y llamó a otros países a respaldar un aislamiento económico contra Teherán.

“Nunca les voy a permitir tener un arma nuclear”, manifestó.

Además, hizo referencia a la situación del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte internacional de petróleo. Trump aseguró que la Armada estadounidense ha escoltado recientemente más de 1.000 millones de barriles de crudo por esa vía y afirmó que “está fluyendo más petróleo que en cualquier otro momento desde el inicio de la guerra”.

Ucrania y Rusia: Trump dice que la guerra terminará pronto

El conflicto entre Rusia y Ucrania fue otro de los asuntos mencionados por el presidente estadounidense. Antes de su intervención ante la ONU, Trump había señalado que su mensaje para el presidente ruso, Vladimir Putin, era “poner fin a la guerra”.

Durante el discurso, aseguró que Estados Unidos mantiene conversaciones con los gobiernos de Rusia y Ucrania y manifestó su expectativa de que el conflicto termine en un plazo menor al que muchos calculan.

“Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y vamos a lograrlo”, dijo Trump. “Va a suceder, creo, más rápido de lo que la gente entiende”.

El mandatario también afirmó que unas 25.000 personas, principalmente soldados, mueren cada mes en los frentes de combate.

“Miro esas imágenes del campo de batalla y, sinceramente, ya no quiero verlas; es algo espantoso. 25.000 al mes, en ambos bandos”, aseguró.

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Trump recordó además una legislación aprobada por el Congreso estadounidense que, según explicó, amplía las facultades de la Casa Blanca para imponer aranceles contra países que comercien con Rusia o Irán.

“(La ley) me otorga amplias facultades en materia de aranceles, y, de ser necesario, tendré que hacer uso de ellas”, añadió.

Trump defendió su política exterior ante la ONU

Hacia el final de su intervención, el presidente estadounidense presentó su política exterior como una estrategia basada en actuar frente a conflictos y amenazas que, según su Gobierno, afectan los intereses de Estados Unidos.

“Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo”, declaró.

Trump cerró su intervención señalando que no está dispuesto a permitir que continúen aumentando los riesgos que, según su visión, enfrenta Estados Unidos.

“Como presidente de la nación más extraordinaria de la historia, no tengo ningún interés en dejar que los peligros sigan creciendo un día más”, dijo el mandatario.

Tomado de El Colombiano.

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