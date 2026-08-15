Carlos Germán Delgado asume la Secretaría de Agricultura de Norte de Santander

La Gobernación de Norte de Santander anunció la designación de Carlos Germán Delgado como nuevo secretario de Agricultura del departamento, quien asumirá el reto de fortalecer las acciones dirigidas al desarrollo del sector agropecuario y las comunidades rurales.

Delgado es profesional en Biología, especialista en Alta Gerencia y magíster en Fitopatología. Su trayectoria profesional ha estado relacionada con la investigación, la formulación y gestión de proyectos, el diagnóstico fitosanitario y el acompañamiento a diferentes sectores productivos.

Además, el nuevo funcionario cuenta con experiencia en iniciativas relacionadas con los sectores agrícola, ambiental y piscícola, además de conocimientos en materia de sanidad vegetal, un área clave para la prevención y atención de enfermedades que afectan los cultivos.

"El campo necesita apoyo, el campo necesita avanzar en lograr el desarrollo de los sectores productivos de los cultivadores, de las asociaciones y para ello, que importante poder contar con profesionales que tengan la experiencia suficiente para sacarlo adelante", dijo el gobernador, William Villamizar Laguado.

Lea aquí: Estudiantes impulsan el primer grupo de neurocirugía en Cúcuta

Por su parte, el nuevo secretario manifestó que espera poner todo su conocimiento al servicio de la región, "y que la Secretaría de Agricultura sea un espacio fundamental para que el progreso del departamento se vea, que Norte de Santander sea un territorio de paz y que los agricultores vean la Secretaría como suya y que podamos hacer alianzas estratégicas con diferentes entidades del sector".

Su llegada a la Secretaría de Agricultura se da en un departamento donde las actividades agropecuarias tienen un papel importante en la economía de las zonas rurales. Desde esta dependencia deberá acompañar los procesos dirigidos a los productores y avanzar en estrategias que permitan mejorar la productividad y generar oportunidades para las comunidades campesinas.

Con su perfil académico y experiencia en el sector, Carlos Germán Delgado asumirá la responsabilidad de continuar fortaleciendo los programas y proyectos de la administración departamental para el campo nortesantandereano, en articulación con productores, asociaciones, entidades públicas y demás actores del sector.