Están en marcha las inscripciones para una nueva jornada de ‘La ruta del corazón’

Las familias de Norte de Santander que tengan niños, niñas o adolescentes entre los 0 y 17 años con sospecha o diagnóstico de una enfermedad cardiovascular ya pueden inscribirse a la una nueva edición de ‘La ruta del corazón’, una jornada gratuita de valoración especializada que este año llega a su versión número 19.

La iniciativa, liderada por la gestora social, Cecilia Soler, busca facilitar el acceso de los menores a una valoración oportuna y detectar posibles cardiopatías o enfermedades cardiovasculares que requieran tratamiento.

Las consultas se desarrollarán los días 2 y 3 de octubre en el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), con la participación de especialistas de la Fundación Cardioinfantil. Los casos que requieran atención especializada serán remitidos para continuar su tratamiento, incluyendo, cuando sea necesario, procedimientos quirúrgicos en Bogotá.

“Como madre, como gestora social y como persona, siento cada dolor que sienten las familias cuando llegan a nuestro despacho a pedir ayuda para salvar a sus hijos. Es ahí donde nace nuestra vocación de trabajar por los niños que amo, de buscar alianzas y hacer posible estas campañas que pueden cambiar y salvar la vida de la niñez de Norte de Santander”, expresó Cecilia Soler.

Lea aquí: Gobernación llevará a Ragonvalia obras viales, equipos para servicios públicos y proyectos sociales

Para la gestora social, más que una jornada de atención, esta campaña representa una oportunidad para acompañar a familias que llegan en busca de alternativas para la salud de sus hijos.

En ese sentido, indicó que las puertas de su oficina están abiertas para que las familias interesadas puedan realizar la inscripción y tengan así la oportunidad de recibir una atención oportuna y contribuir a salvar las vidas de sus seres queridos.

¿Dónde y cómo inscribirse?

Para participar en esta nueva edición de ‘La ruta del corazón’, los interesados podrán comunicarse, a través de las siguientes líneas de atención: 301 240 0493, 313 831 8047 y 318 707 0628.

De la misma forma, la oficina de la gestora social hizo énfasis en que quien desee adelantar el proceso en favor de un menor de edad deberá presentar los siguientes documentos:

-Fotocopia de la cédula del acudiente.

-Fotocopia del registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad del menor.

-Fotocopia del documento de afiliación a ADRES.

“La invitación es para las familias de todo el departamento que tengan niños, niñas o adolescentes entre los 0 y 17 años con sospecha o diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular, para que se inscriban y puedan acceder a esta jornada gratuita de valoración especializada”, recordó la gestora social.

Una ruta que ya ha atendido a miles de niños

La campaña de valoración y diagnóstico de cardiopatías y enfermedades cardiovasculares para menores de edad cuenta con una trayectoria de 19 años en Norte de Santander.

Durante este tiempo, más de 4.000 niños, niñas y adolescentes han sido valorados y alrededor de 300 han accedido a intervenciones quirúrgicas.

El cardiólogo pediatra Miguel Ronderos, de la Fundación Cardioinfantil, señaló que la misión de la institución es brindar atención a niños y niñas independientemente de su condición socioeconómica, con el propósito de que puedan recibir el tratamiento requerido y llevar una vida normal.

Conozca: Corponor gana Premio MapBiomas en la categoría de políticas públicas

Por su parte, la gestora social destacó que el hecho de poder brindar a estos niños una segunda oportunidad, a través de un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, es invaluable.

“Esta brigada representa esperanza y un futuro lleno de posibilidades para cientos de familias en nuestra región”, comentó.

Y agregó que estas acciones son necesarias para garantizar que la población infantil de Norte de Santander tenga acceso a programas de salud de alta calidad, además de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables, y de seguir liderando proyectos que impacten positivamente en la región.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .