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Gobernación de Norte de Santander rechaza presunta estafa con venta de lotes en Chinácota
Una contratista de la Secretaría de Planeación Departamental estaría relacionada con el caso, que ya es denunciado por más de 40 personas.
Authored by
cesarmuñoz
Parque de Chinácota. Foto: redes sociales.
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Jueves, 13 de Agosto de 2026

Tras conocerse la denuncia de más de 40 personas por una presunta estafa relacionada con la venta de un lote ubicado en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, una contratista de la Gobernación del departamento estaría involucrada.

Según denuncias en redes sociales, las personas afectadas recibieron una oferta de adquisición de un terreno y la posibilidad de acceso a un subsidio de vivienda de la Gobernación. No obstante, la administración departamental dio a conocer que dicho beneficio no existe.

Según los testimonios de quienes aseguran haber sido engañados, ya habrían realizado pagos por las tierras y el dinero estaría en riesgo de perderse. La persona señalada sería contratista de la Secretaría de Planeación.

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La Gobernación manifestó su rechazo y consternación sobre los hechos.

"Desde la Gobernación de Norte de Santander expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las personas que manifiestan haber resultado afectadas y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que, con celeridad y rigor, adelanten las investigaciones correspondientes, esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar".

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