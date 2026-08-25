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Nuevos funcionarios asumen las riendas de Desarrollo Social y Salud en Norte de Santander
Sus gestiones estarán enfocadas en fortalecer la atención a las comunidades y las políticas sociales y de salud del departamento.
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dsifontes
NUEVAS FUNCIONARIAS
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Martes, 25 de Agosto de 2026

La Gobernación de Norte de Santander oficializó este martes la llegada de nuevos funcionarios a dos áreas clave de la administración departamental.

Ximena Jurado Fernández asumió como nueva secretaria de Desarrollo Social, mientras que Nelly Patricia Santafé Andrade fue posesionada como directora del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander (IDS).

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Jurado Fernández tendrá entre sus principales retos fortalecer las políticas, programas y estrategias dirigidas a poblaciones como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades étnicas, además de promover la participación ciudadana y fortalecer la acción comunal.

Por su parte, Santafé Andrade asumirá la dirección del IDS con el compromiso de fortalecer las acciones relacionadas con la salud y el bienestar de los nortesantandereanos.

Con estas designaciones, la administración departamental refuerza su equipo de trabajo en dos áreas relacionadas directamente con la atención de las comunidades y la garantía de sus derechos.

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