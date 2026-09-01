Presidente Abelardo de la Espriella liderará en Cúcuta Consejo de Seguridad tras atentado en Los Patios

Tras el atentado con carro bomba registrado en la noche del lunes 31 de agosto contra la estación de Policía de Los Patios, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que estará presente en el consejo de seguridad que se desarollará en la ciudad, en compañía de la cúpula militar.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que asistirá personalmente a la reunión y afirmó que el Gobierno no dejará sola a ninguna región del país ante las acciones de los grupos terroristas.

“No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, señaló el presidente.

De la Espriella también aseguró que las autoridades perseguirán a los responsables del atentado hasta lograr su captura y desmantelar las estructuras detrás de estos hechos.

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“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, agregó.