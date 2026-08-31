Atacan con explosivos a la estación de Policía de Los Patios

En la noche de este lunes, 31 de agosto, se registró un atentado contra la estación de Policía en Los Patios. Por el momento se desconoce la cantidad de víctimas que deja el ataque.

Como consecuencia del atentado, habitantes de la zona reportan que varios sectores se quedaron sin luz.

Este es el segundo ataque con explosivos que se registra en el área metropolitana de Cúcuta en el mes. El primero sucedió el 1 de agosto de este año, en las instalaciones del Departamento de Policías de Norte de Santander (DENOR).

Noticia en desarrollo

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .