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Atacan con explosivos a la estación de Policía de Los Patios
El hecho se registró en la noche de este 31 de agosto.
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valents2121
Atentado Los Patios.
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Lunes, 31 de Agosto de 2026

En la noche de este lunes, 31 de agosto, se registró un atentado contra la estación de Policía en Los Patios. Por el momento se desconoce la cantidad de víctimas que deja el ataque.

Como consecuencia del atentado, habitantes de la zona reportan que varios sectores se quedaron sin luz.

Este es el segundo ataque con explosivos que se registra en el área metropolitana de Cúcuta en el mes. El primero sucedió el 1 de agosto de este año, en las instalaciones del Departamento de Policías de Norte de Santander (DENOR).

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