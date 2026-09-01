A los usuarios de Nueva EPS nadie los quiere atender por la falta de pago

Usuarios de Nueva EPS en Norte de Santander denuncian que la falta de atención en las redes prestadoras de salud ha agravado sus enfermedades y puesto en riesgo sus vidas. Según afirman, esta situación afecta tanto a pacientes del régimen subsidiado como del contributivo.
De acuerdo con algunos de los afectados, actualmente, la intervenida EPS solo tiene convenio con la Clínica Médico-Quirúrgica, lo que ocasiona colapsos y largas horas de espera para quienes acuden allí.
“Hasta hace dos años, la EPS tenía convenios con la Clínica San José, la Medical Duarte y el Hospital Universitario Erasmo Meoz. Hoy en día, cuando acudimos a una de esas clínicas los celadores nos dicen que no pueden recibirnos, aunque vayamos por urgencias”, aseguró un ciudadano que ha tenido que padecer en carne propia la crisis por la falta de atención.
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Ante este panorama, varios usuarios señalaron que se ven en la necesidad de ir hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz para ser atendidos, sin embargo, recalcaron que si necesitan un examen o cirugía de carácter urgente, primero deben esperar a que Nueva EPS se los apruebe y el proceso puede demorar días.
Lo que los perjudicados con la situación reprochan es que, a pesar de que Nueva EPS y Coosalud fueron intervenidas por el pasado gobierno de Gustavo Petro, los problemas se mantienen o, incluso, han empeorado en la región.
“La falta de redes prestadoras de salud y las trabas en los procedimientos, cirugías y exámenes está poniendo en riesgo la vida y la salud de los cerca de 800 mil usuarios que hay en Norte de Santander. Por lo mismo, pedimos que haya una pronta solución a estos hechos”, expuso un paciente.
Servicios del hospital, en riesgo
Pero la falta de pago de Nueva EPS y Coosalud EPS a los prestadores de salud no solo tiene un impacto directo en los pacientes, sino que también recae directamente en el Hospital Erasmo Meoz, que hoy atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años.
De acuerdo con Hernando José Mora, gerente del hospital, la continuidad de la atención dependerá de que las citadas EPS cancelen las obligaciones que mantienen con el hospital, las cuales superan los $131.000 millones.
Según explicó, Nueva EPS adeuda cerca de $117.000 millones y Coosalud EPS otros $14.000 millones, recursos que hoy resultan indispensables para garantizar la compra de medicamentos, insumos médicos, el pago de personal y el funcionamiento de los servicios asistenciales.
“Estamos dando un compás de espera de dos meses para que estas EPS paguen lo que deben. De lo contrario, y en contra de nuestra voluntad, tendremos que suspender servicios porque no habrá recursos suficientes para seguir operando”, advirtió Mora en el mes de julio.
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Además, esta situación financiera coincide con una presión asistencial sin precedentes. El servicio de urgencias opera con una sobreocupación superior al 300 %, una cifra que refleja el colapso de la red de atención para miles de afiliados en Cúcuta.
Y es que de acuerdo con el gerente, cerca del 50% de las camas de hospitalización permanecen ocupadas por pacientes de las dos EPS que requieren ser remitidos a clínicas o a instituciones de mayor complejidad, pero no pueden ser trasladados porque estas carecen de una red prestadora activa o porque las instituciones privadas han restringido la atención ante el incumplimiento de los pagos.
Liberan algunos recursos
Con el propósito de superar esta problemática, la Superintendencia Nacional de Salud designó este mes a Roberto José Tercero Solano Navarra como nuevo agente especial interventor de Nueva EPS.
Asimismo, en días pasados, $203.356 millones destinados a la atención en salud de los afiliados de la Nueva EPS quedaron nuevamente disponibles, luego de que un juzgado de Bogotá levantara los embargos que pesaban sobre estos recursos dentro de 40 procesos judiciales, tras la intervención de la Procuraduría.
Ante esto, el ente de control pidió a la Nueva EPS garantizar que dichos recursos que quedaron disponibles fueran destinados a la atención de sus afiliados, especialmente en medio de la emergencia económica y social provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Además, el Ministerio Público solicitó al agente especial interventor de la Nueva EPS que estos recursos sean manejados de forma “efectiva, oportuna y transparente”, con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios de salud y garantizar la continuidad de los tratamientos de los usuarios.
Por su parte, la administración interventora de Nueva EPS gestionó la postulación de $1,08 billones ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para el pago a 1.913 prestadores de servicios de salud, una operación que incluye por primera vez la totalidad de los recursos radicados por las instituciones del Régimen Subsidiado.
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El monto, equivalente a $997.067 millones para el subsidiado, representa uno de los desembolsos más altos postulados por la entidad y abarcará a 1.555 prestadores, priorizando gestores farmacéuticos y la red hospitalaria pública y privada. El saldo restante, $82.725 millones, corresponde a 358 prestadores del Régimen Contributivo, que ya habían recibido postulaciones en las semanas previas de agosto.
“Este es el primero de muchos logros que tienen que ser resultado de la gestión que estamos adelantando. Nuestro propósito es trabajar de manera decidida para fortalecer la relación con las IPS, mejorar el flujo de recursos y contribuir a recuperar la confianza de nuestra red. Postular el 100% de lo radicado por las IPS del Régimen Subsidiado es una señal clara”, afirmó el agente interventor.
Otros problemas que persisten
A la par de las afugias que deben pasar quienes requieren una atención urgente en Nueva EPS, pacientes con diferentes enfermedades en Cúcuta manifestaron que continúan esperando meses para recibir sus medicamentos.
Eduardo Montes señaló que ante la falta de pastillas para su condición cardiovascular e hipertensión, se ve obligado a comprarlas por su cuenta o endeudarse para poder adquirirlas.
Entretanto, Isabel Barrera expresó que aunque ella va todos los meses al dispensario Cafam para solicitar sus medicamentos para las tiroides, siempre se los dan incompletos.
“Me dan solamente uno de tres medicamentos que necesito y los otros debo comprarlos. También hay muchos obstáculos para sacar citas por medicina general, pues nos dan un número, pero nunca hay”, reprochó Barrera.
Para Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, el panorama actual obedece a los cambios constantes de interventores que tuvo la Nueva EPS durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, quienes además no contaban con la suficiente experiencia para ejercer sus cargos.
Adicionalmente, sostuvo que estos problemas surgieron por la destinación de dineros de la Nueva EPS a movilizaciones sociales.
Ahora, ante la llegada del nuevo interventor, Silva indicó que espera que haga las cosas bien. Asimismo, resaltó que para superar esta crisis se debe hacer una auditoria forense a las cuentas de la entidad, nombrar un grupo de expertos para manejarla y que la Superintendencia Financiera entre a vigilar los recursos de esta EPS.
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