A los usuarios de Nueva EPS nadie los quiere atender por la falta de pago

Usuarios de Nueva EPS en Norte de Santander denuncian que la falta de atención en las redes prestadoras de salud ha agravado sus enfermedades y puesto en riesgo sus vidas. Según afirman, esta situación afecta tanto a pacientes del régimen subsidiado como del contributivo.

De acuerdo con algunos de los afectados, actualmente, la intervenida EPS solo tiene convenio con la Clínica Médico-Quirúrgica, lo que ocasiona colapsos y largas horas de espera para quienes acuden allí.

“Hasta hace dos años, la EPS tenía convenios con la Clínica San José, la Medical Duarte y el Hospital Universitario Erasmo Meoz. Hoy en día, cuando acudimos a una de esas clínicas los celadores nos dicen que no pueden recibirnos, aunque vayamos por urgencias”, aseguró un ciudadano que ha tenido que padecer en carne propia la crisis por la falta de atención.

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Ante este panorama, varios usuarios señalaron que se ven en la necesidad de ir hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz para ser atendidos, sin embargo, recalcaron que si necesitan un examen o cirugía de carácter urgente, primero deben esperar a que Nueva EPS se los apruebe y el proceso puede demorar días.

Lo que los perjudicados con la situación reprochan es que, a pesar de que Nueva EPS y Coosalud fueron intervenidas por el pasado gobierno de Gustavo Petro, los problemas se mantienen o, incluso, han empeorado en la región.

“La falta de redes prestadoras de salud y las trabas en los procedimientos, cirugías y exámenes está poniendo en riesgo la vida y la salud de los cerca de 800 mil usuarios que hay en Norte de Santander. Por lo mismo, pedimos que haya una pronta solución a estos hechos”, expuso un paciente.