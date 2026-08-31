De la Espriella ofrece disculpas por invocación religiosa durante su posesión

El presidente, Abelardo de la Espriella, ofreció disculpas por la invocación religiosa hecha el pasado 7 de agosto, durante su posesión presidencial.



Lo hizo en cumplimiento de un fallo de tutela dictado por un juez de Bogotá, que consideró que con ese acto se vulneró la neutralidad religiosa del Estado.



El despacho sostuvo que, en actos oficiales, las autoridades deben preservar la igualdad entre las distintas religiones y garantizar la libertad de quienes profesan diferentes creencias o no tienen ninguna.

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De la Espriella manifestó que la posesión presidencial hace parte de una sesión del Congreso, por lo cual el orden del día de la sesión fue fijado por las dos cámaras.



Sin embargo, manifestó que "si este acto pudo generar incomodidad u ofendió a alguna personas, en mi condición de jefe de Estado ofrezco disculpas por ello".



El presidente aseguró que, aunque se identifica como creyente, garantizará "las libertades y los derechos de todos los colombianos", dijo, pero defendió también su derecho a manifestar en público y en privado sus propias convicciones religiosas.

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