La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
De la Espriella ofrece disculpas por invocación religiosa durante su posesión
El mandatario acató un fallo de tutela que determinó que el acto vulneró la neutralidad religiosa del Estado, aunque defendió su derecho a expresar sus creencias.
Authored by
crojas
Presidente-Abelardo-de-la-Espriella. Foto: Colprensa.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 31 de Agosto de 2026

El presidente, Abelardo de la Espriella, ofreció disculpas por la invocación religiosa hecha el pasado 7 de agosto, durante su posesión presidencial.

Lo hizo en cumplimiento de un fallo de tutela dictado por un juez de Bogotá, que consideró que con ese acto se vulneró la neutralidad religiosa del Estado.

El despacho sostuvo que, en actos oficiales, las autoridades deben preservar la igualdad entre las distintas religiones y garantizar la libertad de quienes profesan diferentes creencias o no tienen ninguna.

Lea: Cámara anuncia debate “democrático y transparente” para subsanar reforma pensional

De la Espriella manifestó que la posesión presidencial hace parte de una sesión del Congreso, por lo cual el orden del día de la sesión fue fijado por las dos cámaras.

Sin embargo, manifestó que "si este acto pudo generar incomodidad u ofendió a alguna personas, en mi condición de jefe de Estado ofrezco disculpas por ello".

El presidente aseguró que, aunque se identifica como creyente, garantizará "las libertades y los derechos de todos los colombianos", dijo, pero defendió también su derecho a manifestar en público y en privado sus propias convicciones religiosas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Nuevo crédito aprobado en el Concejo abre debate sobre la capacidad financiera de Cúcuta
Orlando Carvajal
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué
Gustavo Contreras Sabogal
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC 2026
La Opinión