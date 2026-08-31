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La ternera con dos cabezas que nació en una finca de Antioquia y sorprendió a una familia
El caso habría ocurrido en el municipio de La Unión. La familia contó qué pasó con el animal.
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cesarmuñoz
Vaca-con-dos-cabezas-en-Antioquia. Foto: El Colombiano.
Colprensa
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Lunes, 31 de Agosto de 2026

Una familia campesina de La Unión, en el Oriente de Antioquia, asegura haber vivido el parto más inusual de uno de sus animales: una ternera con dos cabezas.

Fue el sábado 26 de agosto, cuando fueron a revisar el proceso de parto del animal y se percataron de que la cría tenía dos cabezas.

Según contó Daniela González a Mi Oriente, la ternera nació viva, pero a los cinco minutos murió.

“Ella primero tuvo una cría normal y luego mi padre se fue para la casa y a la hora, que salió a revisarla, tuvo el otro parto y esa cría es la que tenía dos cabezas”, narró la mujer al medio regional.

El hecho ha sido una novedad en toda la región. En una publicación de habitantes del municipio, Francisco Javier Martínez opinó que “esta situación científicamente es una forma de gemelación incompleta: durante el desarrollo embrionario, un embrión que debía formar un solo individuo comienza a dividirse, pero la separación no se completa”.

Lea aquí: Tras alertas de la Procuraduría, frenan contrato de $79.000 millones para hospital ligado al exministro de Salud Guillermo Jaramillo

En 2015, un hecho similar se reportó en Barbosa, norte del Valle de Aburrá. En ese entonces, Gerardo Gómez Gómez, médico veterinario que atendió el caso, explicó que una vecina de la vereda Las Playas lo llamó al mediodía, porque una de sus vacas estaba en un proceso de parto difícil. “Llevaba 10 horas tratando de dar a luz y no podía. Entonces procedí a hacer la extracción forzada del feto y me llevé la sorpresa de mi vida”.

Un año antes, en Marruecos, una vaca dio a luz a un ternero de dos cabezas cerca de Fez, en el centro de ese país. Para entonces, el veterinario de Sefru, Mohamed Bakal, dijo que se trataba “de una malformación congénita, pero su diagnóstico es difícil de confirmar, por falta de medios apropiados”.

Citados por la agencia marroquí MAP, otros veterinarios creen que la vaca “probablemente esperaba gemelos, que a causa de una malformación genética se fusionaron”.

Mientras se escuchan y se leen opiniones que va desde lo científico hasta lo religioso, en La Unión la finca de los González se ha convertido en toda una novedad, y mientras tanto los expertos empiezan a recoger la información necesaria para estudiar del extraño caso.

Tomado de El Colombiano.

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