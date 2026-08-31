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Carolina Gómez no asumirá la vocería del gobierno de Abelardo de la Espriella
La funcionaria explicó que decidió declinar el cargo anunciado en julio para asumir nuevas funciones.
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cesarmuñoz
Carolina-Gómez. Foto: Colprensa.
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Lunes, 31 de Agosto de 2026

La vocera del gobierno de Abelardo de la Espriella, Carolina Gómez, anunció que no seguirá cumpliendo esta función, debido a que el mandatario le habría ofrecido hacer parte de su equipo pero desde una nueva área.

Según Gómez, la oferta es mucho más "atractiva", por lo que decidió declinar el puesto que ocupaba junto al abogado Miller Soto.

Lea aquí: Combate contra disidencias de Iván Mordisco dejó ocho muertos en Guaviare

Pese a que Gómez y Soto fueron anunciados en julio para ser los responsables de la vocería del Gobierno, sus posesiones no se han desarrollado.

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