De la Espriella respalda bombardeo en Guaviare donde murieron tres menores

El presidente, Abelardo de la Espriella, respaldó el bombardeo realizado por la Fuerza Pública en el municipio de El Retorno, Guaviare, en el que murieron tres menores de edad.



En la operación, fueron abatidos diez combatientes de las disidencias de 'Calarca', que comanda en la zona alias ‘Urias Perdomo’. Medicina Legal confirmó que tres de ellos eran menores de edad, dos de 15 años y uno de 16 años.

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El presidente respaldo a las Fuerzas Militares, quienes "combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas".



"Todo mi respaldo a las operaciones militares", manifestó el mandatario y aseguró que los responsables son los grupos armados ilegales que por años han reclutado menores de edad para hacerlos combatir o convertirlos en escudos humanos. "Deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario", dijo.



Además, aseguró que mantendrá las operaciones contra los grupos ilegales. "No descansaré hasta reconstruir los valores de La Patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo", añadió.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa lamentó que en el operativo se encontrarán menores y que estos sigan siendo reclutados e instrumentalizados por grupos terroristas.



Desde la cartera insistieron en la total responsabilidad de estos grupos armados, anunciando que de la mano del Ministerio de Justicia avanzarán en una mesa de trabajo para fortalecer la respuesta del estado ante el reclutamiento y la utilización de menores en la guerra.

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