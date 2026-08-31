La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Tres menores murieron en bombardeo contra disidencias de ‘Calarca’ en Guaviare
El ministro de Defensa confirmó que los adolescentes, de 15 y 16 años, habían sido reclutados por el grupo armado y estaban en combate al momento de la operación.
Authored by
crojas
Tres menores murieron en bombardeo contra disidencias de ‘Calarca’ en Guaviare
Colprensa
Colprensa
Lunes, 31 de Agosto de 2026

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, reconoció que tres menores de edad murieron en los bombardeos contra las disidencias de ‘Calarca’, en El Retorno, Guaviare.

Los tres menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años) fueron reclutados por las disidencias e hicieron parte de los 10 miembros de ese grupo ilegal que murieron en la operación.

Lea: Congreso eligió a los nueve magistrados del CNE: estos son los nuevos integrantes

Inicialmente, algunos medios de comunicación informaron que en ella murió alias ‘Urias Perdomo’, segundo al mando de Calarcá, que dirigía esa estructura, pero hasta el momento Medicina Legal no ha confirmado su muerte. De los combatientes abatidos solo queda uno por identificar.

El ministro de Defensa aseguró que los menores muertos estaban “en función continua de combate” y que la responsabilidad de los grupos armados ilegales por el reclutamiento de menores de edad es clara.

 

“El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, manifestó.

Le puede interesar: De la Espriella arremete contra la Paz Total durante posesión de nueva cúpula militar

En la operación también fue capturado un combatiente y se recuperó a un menor de edad también reclutado por las disidencias.

Así mismo, fueron incautados 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.

El ministro manifestó que la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos e informó que los ministerios de Justicia y Defensa avanzan en una mesa de trabajo para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Nuevo crédito aprobado en el Concejo abre debate sobre la capacidad financiera de Cúcuta
Orlando Carvajal
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué
Gustavo Contreras Sabogal
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC 2026
La Opinión