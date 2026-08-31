Tres menores murieron en bombardeo contra disidencias de ‘Calarca’ en Guaviare

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, reconoció que tres menores de edad murieron en los bombardeos contra las disidencias de ‘Calarca’, en El Retorno, Guaviare.
Los tres menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años) fueron reclutados por las disidencias e hicieron parte de los 10 miembros de ese grupo ilegal que murieron en la operación.
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Inicialmente, algunos medios de comunicación informaron que en ella murió alias ‘Urias Perdomo’, segundo al mando de Calarcá, que dirigía esa estructura, pero hasta el momento Medicina Legal no ha confirmado su muerte. De los combatientes abatidos solo queda uno por identificar.
El ministro de Defensa aseguró que los menores muertos estaban “en función continua de combate” y que la responsabilidad de los grupos armados ilegales por el reclutamiento de menores de edad es clara.