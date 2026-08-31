Tres menores murieron en bombardeo contra disidencias de ‘Calarca’ en Guaviare

“El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, manifestó.

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En la operación también fue capturado un combatiente y se recuperó a un menor de edad también reclutado por las disidencias.



Así mismo, fueron incautados 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.



El ministro manifestó que la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos e informó que los ministerios de Justicia y Defensa avanzan en una mesa de trabajo para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento.

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