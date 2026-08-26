Congreso eligió a los nueve magistrados del CNE: estos son los nuevos integrantes

Tras varias horas de negociaciones entre las bancadas, el Congreso de la República eligió ayer martes 25 de agosto a los nueve magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los próximos cuatro años.

La sesión, que estaba prevista inicialmente para las 5:00 p. m., comenzó con dos horas de retraso y estuvo marcada por la disputa entre los partidos para definir las listas de candidatos. Finalmente, los congresistas votaron por tres planchas acordadas por las distintas colectividades.

El CNE tiene entre sus principales funciones vigilar a los partidos políticos, supervisar la financiación de las campañas electorales, realizar el escrutinio general de las elecciones nacionales y declarar sus resultados. También determina qué movimientos políticos pueden obtener o conservar su personería jurídica.

Así quedaron las tres planchas para el CNE

La primera plancha, integrada por el Centro Democrático, MIRA, Partido Liberal, Partido Conservador y La U, obtuvo 169 votos. La lista quedó conformada por:

Nubia Estela Martínez

Silvio Carrasquilla

Juan Carlos Wills

Juan Felipe Lemos

José Parra

Plinio Alarcón

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La segunda plancha estuvo conformada por el Pacto Histórico, AICO y En Marcha. Obtuvo 77 votos y sus candidatos fueron:

Cielo Rusinque

Ana Jimena Bautista

Guillermo Rivera

Alirio Uribe

Gabriel Bustamante

Por su parte, Cambio Radical presentó una tercera plancha, integrada únicamente por Gersel Pérez, que obtuvo 28 votos.

Una elección marcada por las negociaciones

La conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral estuvo precedida por una fuerte puja entre las colectividades, especialmente por el orden de los candidatos y la posibilidad de que algunas listas alcanzaran una mayor representación en el organismo electoral.

Con la votación de este martes, el Congreso definió la composición del CNE para los próximos cuatro años, periodo en el que sus magistrados tendrán bajo su responsabilidad decisiones relacionadas con el funcionamiento de los partidos, la financiación electoral y el control de los procesos electorales en Colombia.

¿Por qué es importante la elección del CNE?

El Consejo Nacional Electoral es una de las principales autoridades del sistema electoral colombiano. Sus nueve magistrados son elegidos por el Congreso en pleno para períodos de cuatro años.

Aunque su composición ha sido cuestionada por el carácter político de la elección, el organismo tiene competencias determinantes sobre los partidos, las campañas y los resultados electorales.

La elección de este martes definirá, por tanto, la composición del tribunal electoral que tendrá a su cargo decisiones relevantes durante los próximos cuatro años.

Tomado de El Universal.

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